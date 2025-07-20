Osmaneli'de Göletler Tarımı Destekliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Çayır Mera Islahı ve Amenajman Projesi" kapsamında ıslah edilen meralarda oluşturulan 6 gölet, ilçedeki 5 bin dekarlık tarım arazisini suluyor.

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 2020'de başlatılan söz konusu projeyle, ilçedeki Hisarcık, Adliye, Ağlan ve Boyunkaya köylerindeki 3 bin dekar mera ıslah edildi.

Islah edilen meralara inşa edilen, civardaki su kaynaklarından beslenen 6 gölet, bölgedeki 5 bin dekarlık tarım arazisine su veriyor.

Hisarcık köyü Muhtarı Mustafa Canbaz, AA muhabirine, göletlerden tarlalara günde 7 saat su akışı olduğunu söyledi.

Bölgeye yakın zamanda bir de trafo inşa edileceğini anlatan Canbaz, "Köyümüzdeki 2 göletin 60 bin ton su kapasitesi var. İleride kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Böylece şu anda 1000 dönüm yer suluyorsak 3 bin dönüm alanı sulayacağız." dedi.

Çiftçilerden 38 yaşındaki Salih Topçuoğlu da yaklaşık 4 yıldır tarımla uğraştığını dile getirdi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Topçuoğlu, "Bu çalışmalar bölgemizi hareketlendirdi. Bölgemiz, büyük bir bölge. Göletimizin yanına BEBKA'dan aldığımız destekle güneş enerjisi paneli de yapıldı. Böylece sürdürülebilir enerji kullanıyoruz." ifadesini kullandı.