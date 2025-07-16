Osmaneli Karpuzunun Fiyatı Üreticiyi Üzüyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen coğrafi işaretli karpuz, tarlalardan hasat edilerek satış noktalarına gönderilmeye başlanırken, üreteci bu yıl fiyatlardan memnun değil. Üretici Mehmet Ergün, "Tarlada 1 lira markette 10 lira, aracı bizden daha çok fazla para kazanıyor" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzu, ilçenin önemli üretim merkezlerinden Medetli köyündeki arazilerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerden gelen mevsimlik işçiler tarafından toplanıyor. Tüccarlar tarafından alınarak kamyonlara yüklenen karpuzlar, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Bursa başta olmak üzere birçok kente götürülerek manav, market ve pazarlarda tüketiciye buluşturuluyor.

"Aracı bizden daha çok fazla para kazanıyor"

Osmaneli karpuzunun tüketiciler tarafından aroması, tadı ve kalitesiyle ilgi gördüğünü belirten üretici, "Maliyetimiz geçen yıla göre yüzde 200 arttı. Gübre fiyatları, mazot fiyatları işçilikler bu yıl belimizi büktü. Ama sattığımız karpuz geçen yıla göre dörtte birden daha aşağı indi. Geçen yıl en kötü karpuzu 50-60 liraya satarken 1 metrekaresini bu sene bu tarlayı 7 liraya veriyoruz. Bu tarlada en az 7 ton mal var, yani 1 liraya geliyor kilogramı. Şehirlerde bulunan marketlerde bu karpuz en ucuzu 10 lira aşağıya yok. Aracı bizden daha çok fazla para kazanıyor"

Öte yandan Vali Faik Oktay Sözer, yangından etkilenen Soğucakpınar ile Kaşıkçılar köylerinde 857 dekar alanda üretilen 6 bin ton karpuzun bir zincir marketler tarafından satın alındığını söyledi. - BİLECİK