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Osmangazi Belediyesi, fahiş fiyatları engellemek için denetimleri arttırdı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, fahiş fiyatları engellemek için denetimleri arttırdı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırsatçıların asgari ücret artışıyla birlikte ürün fiyatlarını fahiş şekilde arttırmaması için denetimlerini sıklaştırdı. İlçedeki işletmelerde yapılan kontrollerde herhangi bir fahiş fiyat etiketi tespit edilmedi.

Osmangazi Belediyesi, fahiş fiyatları engellemek için denetimleri arttırdı
29.12.2023 - 16:16,  Güncelleme: 16:20
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Osmangazi Belediyesi, vatandaşların fahiş fiyatlarla mağdur olmaması için etiket kontrollerini arttırdı.

Açıklanan asgari ücretle birlikte fırsatçılar tarafından ürünlerin fiyatlarının fahiş şekilde arttırılmaması için denetimlerini sıklaştıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ilçedeki tüm işletmelerde ani denetimler düzenleyerek, ürünlerin raf ile kasadaki fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol ediyor. Ayrıca ekipler daha önce tuttukları raf fiyatı notlarından ürünlerin fiyatlarının değişip değişmediğini inceliyor. Yapılan son denetimle ilçedeki farklı işletmeleri ziyaret eden zabıta ekipleri, yaptıkları kontrollerde herhangi bir fahiş fiyat etiketiyle karşılaşmadı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini her gün düzenli olarak gerçekleştiriyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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