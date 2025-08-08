Osmangazi Belediyesi\'nden İstihdam Buluşması: 50 Kişi İş Sahibi Oldu

Osmangazi Belediyesi'nin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği istihdam buluşmalarına bir yenisi daha eklendi. Altıparmak'taki istihdam merkezinde gerçekleşen istihdam buluşmasına iş arayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İş arayan vatandaşlar ile personel ihtiyacı olan firmaları bir araya getiren istihdam buluşmalarının bir yenisi gerçekleşti. Osmangazi Belediyesi ve BTSO, yıl boyunca yaptığı ortak çalışmayla personel arayan firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getirerek istihdama büyük katkı sağlıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Altıparmak'taki hizmet binasında gerçekleşen istihdam buluşması yoğun ilgi gördü. Valeo firmasının üretim ve forklift operatörü ihtiyacı doğrultusunda gün boyu gerçekleştirilen buluşmada firma yetkilileriyle 400 kişi birebir görüşme yaptı. Yapılan görüşmelerin sonunda 50 kişi iş sahibi oldu.

"İstihdam buluşmaları sayesinde iş sahibi oluyoruz"

İstihdam buluşmalarının çok güzel bir hizmet olduğunu ifade eden vatandaşlar "İstihdam buluşmaları sayesinde iş arayan firmalarla görüşerek iş sahibi oluyoruz. Buluşmalarda aradığımız kriterlerde işe kavuşuyoruz. Bu güzel hizmet sayesinde iş arayan çok sayıda kişi iş sahibi oldu. Bizlere bu hizmeti sunan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi. - BURSA