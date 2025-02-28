Osmangazi'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Osmangazi'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimi Başladı

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde tatlı imalathaneleri, pastane ve fırınlarda gıda denetimi yaptı. Hijyen ve ruhsat kontrollerinin yanı sıra ürün gramajları da değerlendirildi.

28.02.2025 17:07
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Fırınlara ve tatlıcılara Ramazan denetimi

BURSA - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde tatlı imalathaneleri, pastane ve fırınlarda gıda denetiminde bulundu. Uygulamada görevliler, işletmelerin ruhsatlarından hijyen durumlarına kadar her ayrıntıyı değerlendirdi.

Osmangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmeleri için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen ürünleri yemesi adına, ilçe genelindeki fırınlara, tatlı imalathanelerine ve satış noktalarına yönelik denetim yaptı. İşletmelerin ruhsat kontrolüyle uygulamaya başlayan ekipler,

çalışanların kılık kıyafetinden işyerindeki hijyen şartlarına kadar her ayrıntı titizlikle değerlendirdi. İşletmelerin imalathane bölümleri, depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ürün gramajları kontrol edildi. Bunun yanında gıda satışı yapılan marketlerde de gramaj, fahiş fiyat, iştigal dışı ürün satışı konusunda denetimler yapıldı. Mevzuata uygun olmayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin ilçe sakinlerinin sağlığını gözeterek yaptığı denetimler Ramazan ayı boyunca da devam edecek.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Osmangazi'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimi Başladı - Son Dakika

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