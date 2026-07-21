Osmaniye'de Bamya Hasadı Başladı - Son Dakika
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Osmaniye'de Bamya Hasadı Başladı

Osmaniye\'de Bamya Hasadı Başladı
21.07.2026 11:01
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Osmaniye, Sultani çeşidi bamya hasadı ile Türkiye'de ilk sırada. Üretim 5 ay sürecek.

Türkiye'nin bamya üretiminde ilk sırada yer alan Osmaniye'de sezonun ilk bamya hasadı başladı. Sultani çeşidi bamya, üreticiden kilogramı 110 ila 120 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin bamya üretiminde ilk sırada yer alan Osmaniye'de sezonun ilk bamya hasadı başladı. Cevdetiye beldesinde yetiştirilen Sultani çeşidi bamya, üreticiden kilogramı 110 ila 120 liradan alıcı buluyor.Osmaniye'de yüzlerce üretici ailenin geçim kaynağı olan bamya, Türkiye'nin birçok iline gönderilerek sofralara ulaşıyor. Kentte hasadın yaklaşık 5 ay boyunca aralıksız devam etmesi bekleniyor.

"Yağmurlardan dolayı bamya hasadı geç başladı, 5 aylık uzun bir hasat sezonu geçiriyoruz" diyen üretici Mustafa Kayaoğlu, "Osmaniye'de bamya üreticisiyim, aynı zamanda pazarlamasını da yapıyorum. Türkiye'nin 81 iline, farklı şehirlere otobüs ve jet araçlarıyla sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Osmaniye, bamya üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor. İlimizde kayıtlı olarak yaklaşık 4 bin 500 ile 5 bin dönüm ekili bamya arazisi bulunuyor. Verim ve dekolte açısından da en yüksek kalite yine Osmaniye bamyasında elde ediliyor. Üretimini yaptığımız çeşit ise Sultani bamyasıdır. Toprağı ve iklimi sayesinde Osmaniye, bamya üretiminde tam randıman sağlıyor. Türkiye'de ilk bamya hasadı Osmaniye'de başlıyor, en geç hasat da yine Osmaniye'de sona eriyor. Yaklaşık 5 aylık uzun bir hasat sezonu geçiriyoruz. Bu yıl yağışlar nedeniyle hem verimde bir miktar kayıp yaşadık hem de sezona yaklaşık 15-20 gün geç başladık. Ancak organik gübreler ve yaptığımız bakımlarla mahsullerimizi toparladık. Çok şükür şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Osmaniye'de Sultani çeşidi bamya hasat ediliyor. Buradan başta İstanbul, Ankara, Nevşehir, Niğde, Konya, Malatya ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor" şeklinde konuştu.

"Bamya üretimi Osmaniye'de yaklaşık 500 aileye istihdam sağlıyor"

Bamyayı 100 liraya aldıklarını, şehir dışına ise 110-120 lira arasında sattıklarını söyleyen Kayaoğlu, "Bamya üretimi Osmaniye'de yaklaşık 500 aileye istihdam sağlıyor. Özellikle yaz aylarında çalışan mevsimlik işçiler için önemli bir gelir kapısı oluşturuyor. İşçi yevmiyeleri bin 400, bin 500 lira arasında değişiyor. Bazı üreticiler ise yarıcılık usulü, yani yüzde 50 paylaşım sistemiyle hasat yaptırıyor. Bölgede işçilik düzeni bu şekilde ilerliyor. Şu anda üreticiden bamyayı 100 liraya alıyoruz, şehir dışına ise 110-120 lira arasında satıyoruz. Bunun komisyonu, nakliyesi ve fire payı bulunuyor. Pazarlardaki fiyatların daha yüksek olmasının nedeni de bu maliyetlerdir" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de Bamya Hasadı Başladı - Son Dakika

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