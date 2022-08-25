ORSİAD Başkanı Çamur'dan özel bankalara "ticari kredi faizlerini indirin" çağrısı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, üretim, ihracat, istihdam artışı için sadece kamu bankalarının çabasının yetmeyeceğini belirterek, "Rekabet gücümüzün artması, üretim ve istihdamın önündeki engellerin kalkması için uygun koşullarda kredi imkanının özel bankalarca da karşılanması gerekiyor. Umarız özel bankalar uygun koşullarda ticari kredi vermek için bin dereden su getirmez." ifadelerini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, ekonomik büyümenin ana unsurlardan ihracatçının güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Sanayicinin rekabet gücünü artırabilmesinin yolunun uygun koşullara sahip olmaktan geçtiğine dikkati eden Çamur, "Halen yüzde 35'in üzerinde faiz oranıyla ticari kredi kullanan sanayicinin, bu koşullarda uluslararası pazarda rekabet etmesi ne kadar mümkün olabilir, tartışılır." değerlendirmesinde bulundu.

Ticari kredi faizlerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranına yaklaştırılması yönündeki adımları takip ettiklerini ve çok önemsediklerini vurgulayan Çamur, şunları kaydetti:

"Maliye Bakanlığımızın bu yöndeki çabalarının sadece kamu bankaları değil, özel bankalar için de bağlayıcı olması çok önemli. Özel bankalar karlılıklarından vazgeçmek, dolayısıyla ticari kredi faizlerini aşağı çekmek istemiyor. Üretim, ihracat, istihdam artışı için de sadece kamu bankalarının çabası yetmez. Rekabet gücümüzün artması, üretim ve istihdamın önündeki engellerin kalkması için uygun koşullarda kredi imkanının özel bankalarca da karşılanması gerekiyor. Umarız bu yönde alınan her kararın özel bankalar nezdinde de bağlayıcılığı olur ve umarız özel bankalar uygun koşullarda ticari kredi vermek için bin dereden su getirmez."

"Enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesini talep ediyoruz"

Çamur, döviz kuru hareketlerinin şirket bilançolarda yarattığı olumsuzluklara da değinerek, "Üreticinin, sanayicinin elde ettiği karlılığın, kur farkından ötürü kaybedilmesi sıkıntı yaratıyor. Bizim bu noktada talebimiz 2004'teki gibi enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesidir. Değişken kur hareketleri ve yüksek enflasyon karşısında işletme sermayelerimizi koruyabilmek için bu sisteme geçilmesini zaruri görüyoruz." ifadelerini kullandı.