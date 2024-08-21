ÖSYM Başkanı İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

ÖSYM Başkanı İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerle buluştu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi. Ersoy, öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak üniversite hayatını iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

21.08.2024 11:18
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos'ta açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ardından öğrencilerin kayıt işlemleri 19 Ağustos itibarıyla başladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenci ve velileriyle bir araya geldi.

Açıklamada, etkinlikteki görüşlerine yer verilen Ersoy, öğrencilerle sohbet ederek yeni dönemde üniversiteye ilk kez adım atan gençlere başarı dileklerinde bulundu.

Öğrencilere okul hayatını iyi değerlendirmeleri, üniversitelerin akademik ve sosyal imkanlarından en üst düzeyde yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Ersoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin 6 fakülte ve meslek yüksek okulundaki 29 bölüm ve 3 programa yerleşenleri tebrik etti.

Eski İstanbul Ticaret Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Şimşek'in İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü olarak göreve başladığını hatırlatan Ersoy, ÖSYM'de birlikte çalıştıkları Şimşek'in, hem akademik birikimi hem de AR-GE ve proje çalışmalarındaki deneyimiyle üniversiteye katkı sağlayacağını kaydetti.

Ersoy, üniversite mütevelli heyetinin ve yönetiminin, Türkiye'deki en iyi üniversiteler arasında yer alma hedefi olduğuna dikkati çekerek, "Dört yıl sonra bu hedefe ne kadar yaklaştığımızı hep birlikte göreceğiz. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin öğrenci odaklı yaklaşımlarıyla daha da yükseleceğine inanıyorum. Öğrenciler, bu süreçte İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde olmaktan gurur duyacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ÖSYM Başkanı İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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