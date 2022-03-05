ÖSYM üzerinden 1805 sözleşmeli personel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına alınacak! - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatına personel alımı yapacak. Bakanlık, toplamda 1805 kişiyi istihdam edecek.

ALIMLAR KPSS PUANINA GÖRE YAPILACAK

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.

TERCİHLER 4-10 MART TARİHLERİNDE

Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak. Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.