Otobüs Biletleri Tükeniyor: Vatandaşlar Biletlerini Hemen Almalı - Son Dakika
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Ekonomi

Otobüs Biletleri Tükeniyor: Vatandaşlar Biletlerini Hemen Almalı

Otobüs Biletleri Tükeniyor: Vatandaşlar Biletlerini Hemen Almalı

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı döneminde şehirler arası otobüs biletlerinin tükenmeye başladığını belirterek, vatandaşlara biletlerini bir an önce almaları çağrısında bulundu. Yıldırım, bayram tatilinde otobüsle seyahat edecek yaklaşık 7 milyon yolcunun olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Ayrıca, otobüs seferlerinde yoğunluğun artması nedeniyle ek seferler düzenlemek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından izin beklediklerini ifade etti. Yıldırım, ayrıca sürücülere dikkatli olmaları ve emniyet kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

30.05.2024 11:03
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Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dönemine yönelik şehirler arası otobüs biletlerinin tükenmeye başladığını belirterek, "Otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor." dedi.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde sektör olarak yürüttükleri hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl okulların kapandığı hafta Kurban Bayramı tatilinin başlayacağına işaret eden Yıldırım, ülke genelinde seyahatlerin bu dönemde yoğunlaşacağını söyledi.

Yıldırım, artan seyahatlerin otobüs seferlerini de etkileyeceğine işaret ederek, "Eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran'da sona erecek, 16 Haziran'da da Kurban Bayramı başlayacak. Otobüs seferlerinde yoğunluk 12 Haziran'dan itibaren artacak. Şu an bayram tatili için otobüs biletleri tükenmeye başladı. Bayram tatilinde otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor. Hatta biletlerin gidiş-dönüş olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Bayram tatili dönüşü yoğunluk daha fazla olacak. Yaklaşık 7 milyon yolcunun otobüslerle seyahat edeceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Otobüslere 12-25 Haziran döneminde ek sefer koymak istediklerini belirten Yıldırım, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılması planlanan düzenlemeyle turizm belgeli araçlar da yolcu taşımacılığında kullanılacak. Ek seferler düzenlemek için Bakanlıkça izin verilmesini bekliyoruz." dedi.

"Belirlenen fiyatın sınırının üzerinde bilet satışı yapılamaz"

Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının 4 aylık süreler için belirlendiğini dile getirerek, "Şu an bilet fiyatlarında bir miktar indirim uygulanıyor. Firmalar, yoğunluk arttıkça biletleri tavan fiyattan satışa sunabilir ama belirlenen fiyat sınırının üzerinde satış yapamaz." diye konuştu.

Tatil süresince şehirler arası yollarda yoğunluk yaşanacağına işaret eden Yıldırım, trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yıldırım, özellikle otobüs sürücülerinin direksiyon başında telefon kullanmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Araç kullanacak sürücüler yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmamalı. Seyahat edecek vatandaşlar da emniyet kemeri takma konusuna özen göstermeli. Meydana gelen kazalarda yaralanma ve ölümlerin en büyük sebebi emniyet kemeri takılmaması. Emniyet kemeri zaten bir zorunluluk. Yolcularımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini şiddetle tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Otobüs Biletleri Tükeniyor: Vatandaşlar Biletlerini Hemen Almalı - Son Dakika

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