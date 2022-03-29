Otobüs fiyatlarındaki artış trene olan ilgiyi arttırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Otobüs fiyatlarındaki artış trene olan ilgiyi arttırdı

29.03.2022 00:57
Otobüs fiyatlarındaki artış trene olan ilgiyi arttırdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde otobüs bilet fiyatlarının aşırı artış göstermesi vatandaşları alternatif yolculuklara yöneltti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde otobüs bilet fiyatlarının aşırı artış göstermesi vatandaşları alternatif yolculuklara yöneltti. Otobüs fiyatlarının 1 ay içerisinde İstanbul yönüne 120 TL'ye yükselmesi, vatandaşları tren yolculuğuna yöneltti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden İstanbul yönüne otobüs bilet fiyatları son zamlarla birlikte 120 TL'den satışa sunuldu. Son bir ay içerisinde 2 kez zam gelmesi sebebiyle vatandaşlar tren biletlerine yöneldi. Geçtiğimiz Cuma günü yapılan son zamların ardından vatandaşlar hafta sonu İstanbul'a trenle seyahat etti. Alınan bilgilere göre yaklaşık hafta sonunda bin 700 kişi trenle seyahat etti. Günde 2 kez yapılan tren seferlerine gösterilen aşırı ilgi nedeniyle seferlerin arttırılması bekleniyor. Öte yandan, İstanbul'a yapılan seferlerde bilet ücretleri tam 16 TL, yüzde 15 indirimli 14 TL ve yüzde 50 indirimli 8 TL olarak belirlendi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı, 'buldum' dedi Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı, 'buldum' dedi Taksiciler çaresiz: CHP'li belediyelere karşı protestolar çığ gibi büyüyor Taksiciler çaresiz: CHP'li belediyelere karşı protestolar çığ gibi büyüyor

Türk Lirası, Çerkezköy, İstanbul, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otobüs fiyatlarındaki artış trene olan ilgiyi arttırdı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor
00:29 Sosyal medyada "Öğretmenimi paket ediyorum" diyerek paylaşılan videoya MEB'den açıklama
00:22 Merih Demiral rekor fiyata dünya devine gidiyor
23:57 Asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şahıs yakalandı! O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altındaydı
23:55 Hangi ürünlere KDV düzenlemesi geldi? İşte tüm detaylar
23:49 Adana'daki ziyarette Ahmet Davutoğlu, esnafla gergin anlar yaşadı
23:46 Arda Turan sosyal medya hesabından dinlediği müziği paylaştı! Sözleri ima içeriyordu
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 01:05:41. #1.12#
SON DAKİKA: Otobüs fiyatlarındaki artış trene olan ilgiyi arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement