Otokoç, Ford Başkanlık Ödülü'nü Kazandı

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Otokoç'un Adana, Antalya ve Samsun şubeleri, Ford Otosan bayilerinin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet kalitelerine göre yapılan değerlendirmeleri sonucunda "Ford Başkanlık Ödülü"nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan tarafından düzenlenen 2025 Ford Bayi Toplantısı'nda gerçekleştirilen törende, Başkanlık Ödülleri'ni Otokoç Adana Şube Lideri Yankı Arıkan, Otokoç Antalya Şube Lideri Mustafa Volkan Arıkan ve Otokoç Samsun Şube Lideri Serkan Acar teslim aldı.

Otokoç İzmir ve Konya şubeleri de emeğin, çabanın, istikrarın sembolü olarak sırasıyla "55. yıl kıdem ödülleri ve 30. yıl kıdem ödülleri"nin sahibi oldu.

Bu kapsamda, Otokoç İzmir Şube Lideri Bülent Çalışkan'a 55. Yıl Kıdem Ödülü, Otokoç Konya Şube Lideri Himmet Okuturlar'a ise 30. Yıl Kıdem Ödülü takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, Otokoç'un, her tür ihtiyaca uygun araç seçenekleri ve kapsamlı hizmet ağıyla 51 noktada otomotiv perakendeciliğinin lideri konumunda olduğunu belirtti.

Ekici, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ford Otosan tarafından düzenlenen Ford Bayi Toplantısı'nda tüm Ford ekosistemi ile bir araya gelerek yılın hedeflerini, gidişatını ve stratejik önceliklerini değerlendirme imkanı bulduklarını aktardı.

Ford bayilerinin hizmet kalitelerine göre değerlendirildiği ödüllerin bu yıl da sahiplerini bulduğunu paylaşan Ekici, şunları kaydetti:

"Otokoç Adana, Antalya ve Samsun şubelerimiz Ford camiasının en prestijli ödüllerine layık görülerek bizlere büyük bir gurur yaşattı. İzmir ve Konya şubelerimiz ise sırasıyla 55. yıl ve 30. yıl kıdem ödüllerini aldı. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Değerli distribütörümüz ve stratejik iş ortağımız Ford Otosan'a da gönülden teşekkür ediyorum. Başarılarımızı birlikte büyüterek sektörde örnek gösterilen hizmet anlayışımızla yolumuza devam edeceğiz."