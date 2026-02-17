Otomobil Piyasasında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Otomobil Piyasasında Düşüş Devam Ediyor

17.02.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci el otomobil talebi ve arzı azaldı, fiyatlar yıllık bazda negatif değişim gösteriyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, otomobil piyasasında arz da talep de düşerken reel fiyatlardaki yıllık negatif değişim sürüyor.

Ocak ayı verilerine dayalı raporda, otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5 gerilerken, endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artış gösterdi.

Piyasadaki canlılığın önemli göstergelerinden olan satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, 2,9 puanlık düşüşle yüzde 22,3'e geriledi. Detaylı verilere göre, ilan sayısı yüzde 7,6, satılan otomobil sayısı ise yüzde 18,2 azaldı.

Enflasyondan arındırılmış verilere göre, otomobil ortalama reel fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Reel fiyat endeksi, aralık ayına göre yüzde 1,1 azalarak 142,7 seviyesinde gerçekleşti. Reel fiyatlardaki yıllık değişim de negatif seyretmeye devam ederken Ocak 2026 itibarıyla yıllık düşüş yüzde 5,9 oldu.

Ortalama otomobil fiyatları bir önceki aya kıyasla artış gösterdi. Aralık ayında 1 milyon 108 bin lira seviyesinde olan ortalama fiyat, ocak ayında 1 milyon 149 bin liraya yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise ortalama otomobil fiyatı yüzde 22,9 artış kaydetti.

Otomobil fiyatlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla tüm araç sınıflarında artış kaydedildi. Ocak ayında ortalama fiyatlar, B sınıfında 747 bin 418 lira, C sınıfında 1 milyon 8 bin lira, D sınıfında 1 milyon 453 bin lira ve E sınıfında 2 milyon 404 bin lira olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda fiyat artışı B sınıfında yüzde 25,8, C sınıfında yüzde 27,1, D sınıfında yüzde 25,1, E sınıfında ise yüzde 24,1 seviyesinde oldu.

Ocak ayı verilerine göre, ortalama fiyat, 2004-2008 model yılında 486 bin 452 lira, 2014-2018 model yılında 1 milyon 237 bin lira ve 2024 model yılında 2 milyon 122 bin lira olarak kaydedildi. Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 17,1 ile 2014-2018 model yıllarındaki araçlarda görülürken, 2022 model yılındaki araçlarda bu oran yüzde 4,9'da kaldı.

Ocak ayı verilerine göre, ortalama otomobil fiyatı tüm yakıt türlerinde geçen yıla kıyasla yükseldi. Yakıt türlerine göre ortalama fiyatlar, benzinli araçlarda 1 milyon 403 bin lira, benzin ve LPG'li araçlarda 601 bin 662 lira, dizel araçlarda 1 milyon 111 bin lira, hybrid araçlarda 2 milyon 544 bin lira ve elektrikli araçlarda 3 milyon 756 bin lira olarak kaydedildi.

Yıllık artış oranları incelendiğinde, elektrikli araçlarda yüzde 5,6 ile en düşük artış görülürken, benzinli araçlarda yüzde 20,5 artış gerçekleşti.

Otomobil talep endeksi aralık ayına kıyasla yüzde 4,5 azaldı. Satılık otomobil ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 düşerek 893 bin 761'e gerilerken, satılan otomobil sayısı yüzde 18,2 azalışla 198 bin 927 oldu. Öte yandan, satılık otomobillerin ilanda kalma süresi bir önceki aya göre 1,3 gün uzayarak 22,9 güne çıktı.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobil Piyasasında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:52:27. #7.11#
SON DAKİKA: Otomobil Piyasasında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.