Otomotiv devi Tofaş, Bursa'daki fabrikasında üretime geçici olarak ara veriyor - Son Dakika
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Otomotiv devi Tofaş, Bursa'daki fabrikasında üretime geçici olarak ara veriyor

27.12.2022 10:12

Otomotiv devi Tofaş, envanter satımı ve bakım sebebiyle Bursa fabrikasında 2-15 Ocak tarihleri arasında üretime ara verecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretime verilen ara, mevcut gidişatta herhangi bir etki yaratmayacak.

Son dönemde otomotiv firmaları arasında sıkça görülen, "üretime geçici ara verme kararı" alan şirketlerden biri de Tofaş oldu.

ÜRETİME GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLECEK

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bursa fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve üretim sistem altyapı değişikliği çalışmaları sebebi ile 2 Ocak 2023 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecek.

16 OCAK'TA YENİDEN BAŞLANACAK

Fabrikanın 16 Ocak 2023 Pazartesi günü üretime başlayacağı belirtildi. Açıklamada üretime verilen geçici aranın herhangi bir etki yaratmasının beklenmediği ifade edildi.

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SON DAKİKA: Otomotiv devi Tofaş, Bursa'daki fabrikasında üretime geçici olarak ara veriyor - Son Dakika
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