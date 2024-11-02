Otomotiv devinde kriz büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv devinde kriz büyüyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, son yıllardaki düşük karlılık nedeniyle en az üç fabrikasını kapatmayı planlıyor. Firma, 4 milyar euro tasarruf için maaş ücret kesintileri ve ikramiye indirimlerini değerlendiriyor.Binlerce çalışanın işsiz kalması bekleniyor. İşçi sendikası ise çalışanları greve çağırdı.

02.11.2024 10:15
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, üçüncü çeyrekte karını yüzde 41,7 kaybederken Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatma planıyla mali krizle karşı karşıya.

Araç teslimatlarında da 7,1'lik gerileme kaydeden firma, binlerce çalışanını çıkartmayı ve kalan diğer tesislerini küçültmeyi planlıyor.

Genel İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, "Bu, Almanya'nın en büyük sanayi grubunun kendi ülkesinde küçülmeye gittiğinin planıdır," açıklamasında bulundu.

Çalışanların maaşlarından yüzde 20 feragat etmeleri isteniyor

TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Otomotiv Sektörü Uzmanı Mehmet Dilek, bu krizin diğer Alman otomobil üreticilerine de sıçrayabileceğini belirtti.

Volkswagen ve çalışanları arasına ciddi krizlerin yaşanacağını belirten Dilek, "Volkswagen, yaşanan krizde işçilerin yüzde 20'ye varan maaşlarından feragat etmelerini talep ediyor. İşçi sendikaları buna çok şiddetle karşı çıkıyor. Birincisi, fabrikaların kapatılmasına karşı çıkıyorlar. İkincisi, işçilerin herhangi bir şekilde maaşlarından feragat etmelerinin kesinlikle kabul edilemeyecek bir talep olduğunu dile getiriyorlar." dedi.

30 yılıdır Almanya'da otomotiv sektöründe görev yapan Dilek, Volkswagen'de yaşanan krizin diğer Alman otomobil üreticilerini de etkileyeceğini söylüyor. Dilek, "Bu aynı zamanda sadece Volkswagen'in değil, Mercedes'in ve BMW'nin de problemi. Çünkü arzu edilen ve istenilen hızlı bir şekilde değişime ayak uyduramadılar. Bir hayli geride kaldılar. Mesela Tesla, Berlin'in hemen yakınlarında bir fabrika kurdu. 12 bin kişi çalıştırıyor. Bunların birçoğunu Berlin'deki Mercedes fabrikalarında çalışan işçilerden oluşturdu. Ayrıca Çinlilerin ürettiği araçların dünyaya çok hızlı, ucuz bir şekilde ve kaliteleri de bir hayli yükselmiş bir şekilde yayılmaları, bu Almanya'daki piyasayı çok yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Çünkü fiyatlar gerçekten neredeyse üçte birlere tekabül edecek kadar çok düşük." diye konuştu.

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv devinde kriz büyüyor - Son Dakika

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