Otomotiv İhracatı Haziran'da Zirve Yaptı

Otomotiv endüstrisi, haziran ayında 3,8 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,8 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3,3 milyar dolarla ikinci, çelik sektörü yaklaşık 1,8 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Haziran ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 232,5 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 82,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı haziran ayında yüzde 23 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 14,5'ini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 24,6 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3,2'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 41,2'lik yükselişle 692,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,6 milyar dolarla İstanbul, 2,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın haziran ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 Haziran Son 12 aylık SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim Pay(26) (yüzde) 2024 - 2025 2025 - 2026 Değişim Pay(26) (yüzde) I. TARIM 2.542.842 3.167.694 24,6 14,5 36.236.377 36.898.325 1,8 15,2 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.641.545 2.140.964 30,4 9,8 24.503.799 24.836.733 1,4 10,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 862.664 1.015.246 17,7 4,7 12.135.650 12.137.878 0,0 5,0 Yaş Meyve ve Sebze 202.612 398.455 96,7 1,8 3.375.054 4.366.573 29,4 1,8 Meyve Sebze Mamulleri 186.532 203.095 8,9 0,9 2.674.596 2.530.283 -5,4 1,0 Kuru Meyve ve Mamulleri 104.642 114.862 9,8 0,5 1.869.355 1.640.110 -12,3 0,7 Fındık ve Mamulleri 139.627 242.938 74,0 1,1 2.635.265 2.507.987 -4,8 1,0 Zeytin ve Zeytinyağı 38.067 30.889 -18,9 0,1 645.512 417.265 -35,4 0,2 Tütün 99.311 125.938 26,8 0,6 1.020.778 1.076.163 5,4 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 8.091 9.540 17,9 0,0 147.590 160.472 8,7 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 313.835 332.315 5,9 1,5 3.817.879 4.147.044 8,6 1,7 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 313.835 332.315 5,9 1,5 3.817.879 4.147.044 8,6 1,7 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 587.461 694.415 18,2 3,2 7.914.698 7.914.548 0,0 3,3 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 587.461 694.415 18,2 3,2 7.914.698 7.914.548 0,0 3,3 II. SANAYİ 14.591.640 17.944.251 23,0 82,3 188.767.023 198.831.908 5,3 82,0 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 946.896 1.156.575 22,1 5,3 13.882.024 13.597.640 -2,0 5,6 Tekstil ve Hammaddeleri 691.163 841.996 21,8 3,9 9.606.250 9.381.317 -2,3 3,9 Deri ve Deri Mamulleri 90.354 109.545 21,2 0,5 1.493.433 1.410.523 -5,6 0,6 Halı 165.379 205.034 24,0 0,9 2.782.341 2.805.800 0,8 1,2 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.594.537 3.290.281 26,8 15,1 30.697.775 33.211.747 8,2 13,7 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.594.537 3.290.281 26,8 15,1 30.697.775 33.211.747 8,2 13,7 C. SANAYİ MAMULLERİ 11.050.207 13.497.395 22,1 61,9 144.187.224 152.022.521 5,4 62,7 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.195.468 1.375.789 15,1 6,3 17.333.736 16.628.114 -4,1 6,9 Otomotiv Endüstrisi 3.405.080 3.837.090 12,7 17,6 39.483.335 42.381.286 7,3 17,5 Gemi, Yat ve Hizmetleri 84.044 279.413 232,5 1,3 1.899.565 2.896.564 52,5 1,2 Elektrik ve Elektronik 1.274.531 1.664.602 30,6 7,6 17.154.655 18.537.335 8,1 7,6 Makine ve Aksamları 797.325 918.143 15,2 4,2 10.916.804 11.440.738 4,8 4,7 Demir ve Demir Dışı Metaller 967.649 1.361.871 40,7 6,2 12.818.368 13.996.223 9,2 5,8 Çelik 1.430.238 1.750.276 22,4 8,0 16.465.683 16.670.645 1,2 6,9 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 365.426 420.128 15,0 1,9 4.347.386 4.550.561 4,7 1,9 Mücevher 379.389 448.070 18,1 2,1 8.996.059 6.488.239 -27,9 2,7 Savunma ve Havacılık Sanayii 619.545 802.810 29,6 3,7 7.454.422 11.068.679 48,5 4,6 İklimlendirme Sanayii 531.512 639.203 20,3 2,9 7.317.211 7.364.136 0,6 3,0 III. MADENCİLİK 490.380 692.559 41,2 3,2 6.030.886 6.781.127 12,4 2,8 Madencilik Ürünleri 490.380 692.559 41,2 3,2 6.030.886 6.781.127 12,4 2,8 T O P L A M (TİM*) 17.624.861 21.804.505 23,7 100,0 231.034.285 242.511.360 5,0 100,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.843.206 3.135.770 10,3 12,6 35.871.174 35.428.464 -1,2 12,7 GENEL İHRACAT TOPLAMI 20.468.067 24.940.275 21,8 100,0 266.905.459 277.939.823 4,1 100,0

Kaynak: AA