Araç stokçularına kötü haber! Düzenleme yıl sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Araç stokçularına kötü haber! Düzenleme yıl sonuna kadar uzatıldı

Araç stokçularına kötü haber! Düzenleme yıl sonuna kadar uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde sürenin 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bu düzenlemelerle otomotiv sektöründe adil ve rekabetçi bir piyasa yapısı tesis edilmesi, stokçuluk faaliyetlerinin ve spekülatif fiyat oluşumlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. İkinci el taşıt ticaretinde bu kısıtlamalara uymayanlara bugüne kadar yaklaşık 142 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

27.06.2024 09:21
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Otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "İlan kısıtlaması" uygulamaları 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı. Kısıtlamalara uymayanlara yönelik ise şimdiye kadar milyonlarca lira para cezası kesildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili satıcılar ve bireyseller tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilmişti.

"FİYAT ARTIŞI ENGELLENEREK MAĞDURİYET ORTADAN KALDIRILDI"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenleme ve denetimler neticesinde sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçildiği belirtilerek, "Sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkan sağlanmış ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları engellenerek tüketici mağduriyetleri ortadan kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Otomotiv ticaretinde 6 ay- 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uzatıldı

"3 VE ÜZERİ SATIŞ YAPANLARIN ENGELLENMESİNE DEVAM EDİLECEK"

Açıklamanın devamında ise "Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay- 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir." denildi.

Otomotiv ticaretinde 6 ay- 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uzatıldı

GEREK GÖRÜLÜRSE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK

Ticaret Bakanlığı'nın motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiği bu düzenlemeler ile hem tüketiciler lehine fiyat istikrarını sağlamak, hem de sektör yetkilileri için adil ve dengeli bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüleceği ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınacağı öğrenildi.

KURALLARA UYMAYANLARA MİLYONLARCA LİRALIK CEZA

Bakanlık, 27 Haziran itibariyle 6 ay - 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulandığını da duyurdu.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç stokçularına kötü haber! Düzenleme yıl sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yağız KORKMAZ: Halen sıfır araç fiyatına 2. EL satış fiyatları bulunuyor. Ceza koyuldu ama denetimde yoğun olsun lütfen. 3 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Bu yasa sayesinde ev hanımlarının arabası oldu. 1 0 Yanıtla
  • Mutlu Can: İyi haber gibi duruyor okuyunca. 0 1 Yanıtla
  • Ankara null: stokcu ferhat eser yakalayin bunu 1 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Satış ilanlarının bir çoğunda aracın km 6001 yazıyor. Ama gerçekte 6000 km nin altında. Kısıtlama olmasına rağmen hala satış yapılmaya devam ediliyor. 0 0 Yanıtla

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