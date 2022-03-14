Otomotiv yedek parça üreticilerinin gözü Avrupa ve Amerika pazarında - Son Dakika
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Otomotiv yedek parça üreticilerinin gözü Avrupa ve Amerika pazarında

14.03.2022 12:36
Otomotiv yedek parça üreticilerinin gözü Avrupa ve Amerika pazarında

Otomotiv yedek parça sektöründe üretim yapan Türk firmalar, hedefe Avrupa ve Amerika pazarını koydu.

Otomotiv yedek parça sektöründe üretim yapan Türk firmalar, hedefe Avrupa ve Amerika pazarını koydu.

Rekabetçi işgücü ücretlerinin yanı sıra, Türkiye'deki otomotiv yedek parça üreticilerinin ihracat yeteneklerinin bu potansiyeli daha da güçlendirdiğini öne süren Nazsan Makina CEO'su Derya Güven Menderes, "Otomotiv yedek parçası sektöründe en büyük potansiyel Avrupa ve Amerika pazarıdır. Bu ülkeler ve çevrelerindeki ülkeleri de potansiyeli yüksek olarak görüyoruz. Avrupa ve Amerika'daki işçilik maliyetlerinin bizim ülkemize göre hayli yüksek olması, bizim için avantaja dönüşen bir durumdur. TurkishExporter'la birlikte pazara gitmeye çalışmak yerine pazarı kendimize getirdik" dedi.

Aydın'dan dünyaya otomotiv yedek parçası ihraç ediyor

2016'da kurulup bugün Ürdün, Yemen, Cezayir, Bulgaristan, Kanada ve İran gibi ülkelere ihracat yapan Nazsan Makina Otomotiv, e-ihracatla gücüne güç katıyor. Nazilli'de kurularak dünyanın dört bir yanına otomotiv ve şanzıman dişli ve yedek parçaları ihraç eden şirket, TurkishExporter aracılığıyla ürünlerini dünyanın her yerine tek tıkla sunuyor.

"E-ihracat pazarı büyütmekle kalmadı, güven de sağladı"

Nazsan Makina Otomotiv Genel Müdürü Aziz Adıgüzel, e-ihracatın pazardaki potansiyeli artırmanın yanı sıra, güven artışı sağladığını da vurgulayarak, "Her şeyden önce teknoloji ile birlikte e-ihracat hacminin genişlemesi, pazarın bu alana kayması, bu alanda taleplerin artması çok fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra e-ihracat, pazardaki güvenin artışında olumlu etki sağlayarak bu süreçteki işlemlerin de kısalması anlamında ilave fayda oluşturmuştur" dedi.

"Pazara gitmeye çalışmak yerine pazarı kendimize getirdik"

Menderes, e-ihracatın şirketlerine katkılarını ise şöyle özetledi:

"TurkishExporter'la birlikte pazara gitmeye çalışmak yerine pazarı kendimize getirdik. Hedef kitleye doğrudan ulaşabilir olmak, direkt doğru alıcıya ulaşabilir olmak, aynı zamanda o kanaldan ulaşmak karşı taraf üzerinde güvenilir etki bıraktı ve ticarete geçiş aşamalarının kısalmasını sağladı. Yine bununla beraber TurkishExporter aracılığı ile müşterilere ulaştığımızda daha hızlı geri dönüşler aldık. Ayrıca platformun dünyada kullanımın yoğunluğu ve güvenilirliği en önemli tercih sebeplerimizdendir." - AYDIN

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Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otomotiv yedek parça üreticilerinin gözü Avrupa ve Amerika pazarında - Son Dakika


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