otoplus, İstanbul Optimum AVM'de yeni alım-satım merkezini açtı - Son Dakika

letgo'nun ikinci el araçtaki kurumsal iş modeli otoplus'ın 11 bin metrekare genişliğindeki yeni merkezi İstanbul Optimum AVM'de açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ikinci el alışveriş platfomu letgo'nun ikinci el araba alım satımındaki yenilikçi iş modeli otoplus hızlı bir şekilde hizmet ağını genişletiyor.

2020 yılının son çeyreğinde İstanbul Maslak'ta açılan ilk showroomun ardından, Türkiye'nin farklı şehirlerinde hizmete soktuğu merkezlerle büyümesini sürdüren otoplus, yeni merkezini İstanbul Optimum AVM'de açarak ikinci el araç sektöründeki faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

İstanbul Anadolu yakasında Optimum AVM'de 11 bin metrekarelik alanda konumlandırılan ve bir otopark katını kapsayan yeni otoplus alım ve satım merkezi, 400 arabalık bir kapasiteye sahip.

Merkezi lokasyonuyla ikinci el araba almak isteyen tüketicilere ulaşım kolaylığı sağlayan merkezin günlük 20 arabalık ekspertiz kapasitesi bulunuyor.

Diğer merkezlerde olduğu gibi, Optimum AVM merkezindeki tüm arabalar, TSE onaylı ekspertiz raporlarıyla birlikte şeffaf bir şekilde sergileniyor ve otoplus uzmanlarının danışmanlığında detaylı bir şekilde incelenebiliyor.

12 ay/20 bin km garantisinin yanı sıra güvenli ticaret aşamalarıyla müşterilerin alım ve satım sonrası yaşayabileceği muhtemel problemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Müşteriler alım satımın yanı sıra takas imkanlarından da faydalanabiliyor ve dilerlerse 20 gün içerisinde ek masraf ödemeden aldıkları arabayı iade edip ödemelerinin tamamını geri alabiliyorlar. Sigortadan finansmana, kapıda teslimata kadar araba alımına dair tüm hizmetler tek bir çatı altında sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan, letgo ile dijitalde başlayan iş süreçlerinin otoplus üzerinden fiziksel merkezlerle kesintisiz bir şekilde devam etmesi kendilerine yeni tecrübeler kattığını belirtti.

Noyan, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize de sanal ortamdan fiziksel ortama giden oldukça olumlu karşılanan bir tecrübe yaşatma şansını verdi bizlere. Bu pozitif netice tesadüfen oluşmadı, ikinci el araba alım satım konusunda dijital platformumuzun bize öğrettiği en önemli husus, müşteri sancılarını ve ihtiyaçlarını doğru gözlemleyerek ihtiyaca yönelik nokta atışı çözümler sunabilmekti.

Bu çerçevede 1,5 yıl gibi kısa bir sürede çok hızlı aksiyonlar alarak yeni merkezler açmayı sürdürdük. İkinci el araba sektörü hareketli ve dinamik bir pazar ve letgo olarak ülkemizin potansiyeline çok güveniyoruz.

Bu sektörde müşterilerin yaşadığı sorunlara kalıcı çözüm getirmek ve sektörün standartlarını yükseltmek, bu pazarı tüm paydaşlarımızın desteğiyle büyütmek çok değerli. otoplus olarak araba alım satımında ve sonrasında yaşanan sorunları kalıcı olarak çözmek; bu süreci hiç olmadığı kadar kolay ve güvenli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."