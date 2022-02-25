OYAK Yatırım'dan, bedelsiz sermaye artırımı ve kar payı dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi

OYAK Yatırım'dan, bedelsiz sermaye artırımı ve kar payı dağıtımı

25.02.2022 00:57
OYAK Yatırım'dan, bedelsiz sermaye artırımı ve kar payı dağıtımı

Geçtiğimiz sene haziran ayında halka arz sürecini 526 milyon TL olarak gerçekleştirerek başarıyla tamamlayan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Geçtiğimiz sene haziran ayında halka arz sürecini 526 milyon TL olarak gerçekleştirerek başarıyla tamamlayan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması ve 2021 faaliyet yılı karından kar payı dağıtılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması konularında Yönetim Kurulu kararı alındığını açıkladı.

Bu yıl 40'ıncı yaşını kutlayan OYAK Yatırım, OYAK'ın vizyonundan aldığı güçle, artan iş birlikleri ve çeşitlenen ürünleriyle sürdürülebilir büyüme sağlıyor. Kurum, tecrübesiyle zenginleştirdiği portföyü sayesinde elde ettiği başarılı iş sonuçlarının bir yansıması olarak iç kaynaklardan 206 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ve brüt 100 milyon TL nakit kar payı dağıtılmasına karar verildiğini açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin 94 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamının iç kaynaklardan oluşmasıyla 206 milyon TL tutarında (yüzde 219,14893 oranında) artırılarak 300 milyon TL'ye çıkarılması için iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılacak.

Son 5 yılda büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren OYAK Yatırım, 2021 yılında konsolide ana ortaklığa düşen net karını geçen yıla oranla yüzde 185 artışla 402,6 milyon TL'ye ulaştırdı. 2021 yılında elde ettiği dönem karından toplam 100 milyon TL (hisse başına brüt 1.06 TL) temettü dağıtılması konusunu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunacak.

Halka arz sürecinin ardından sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunmayı amaçlayan vizyonu, yatırımcılarına değer üretme misyonu ve güçlü iştirak yapısıyla sektörde faaliyet gösteren kurum; halka arzının ilk yılında kazancını yatırımcılarıyla paylaşarak fark yaratabilecek bir yönetim şekliyle faaliyette bulunduğunu göstermiş oldu.

Kurum, halka arzına ilgi göstererek OYAK Yatırım'a yatırım yapmış olan yatırımcılar başta olmak üzere tüm kamuoyuna 9 Şubat 2022 tarihinde 2021 faaliyet yılına ilişkin başarılı finansal sonuçlarını KAP'ta açıklamıştı. Kurum; 2021 Haziran ayında halka arz edilmesinin üzerinden çok kısa süre geçmesine rağmen açıkladığı başarılı finansal sonuçlar sonrasında, açıkladığı bedelsiz sermaye artırımı ve kar payı dağıtımı ile sermaye piyasalarına katkı sağlamaya devam ediyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son Dakika | OYAK Yatırım'dan bedelsiz sermaye artırımı ve kar payı dağıtımı Son Dakika | OYAK Yatırım'dan bedelsiz sermaye artırımı ve kar payı dağıtımı Son Dakika | Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin mevzuatta düzenleme yapıldı Son Dakika | Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin mevzuatta düzenleme yapıldı

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türk Lirası, Yatırım, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OYAK Yatırım'dan, bedelsiz sermaye artırımı ve kar payı dağıtımı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 01:15:16. #1.12#
SON DAKİKA: OYAK Yatırım'dan, bedelsiz sermaye artırımı ve kar payı dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement