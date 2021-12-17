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Oyun içi reklam araçlarına dijital para birimi - Son Dakika

Oyun içi reklam araçlarına dijital para birimi

17.12.2021 12:21
Oyun içi reklam araçlarına dijital para birimi

Portuma, blok zinciri ağı üzerindeki oyun içi reklam aracı olan dijital para birimi Portoken'ın ön satışının tamamlandığını duyurdu.

Portuma, blok zinciri ağı üzerindeki oyun içi reklam aracı olan dijital para birimi Portoken'ın ön satışının tamamlandığını duyurdu. Portuma ve Axell Studio Kurucusu Ozan Emrah Ünal, "Portoken ile Türkiye'de ve dünyada bir ilke imza atarak oyun içi reklam araçlarına dijital para birimini kazandırdık. Reklamverenler küresel ve ulusal oyun platformlarında kendi reklam alanlarını oluşturarak potansiyel hedef kitlelerine hızla ulaşabiliyor" dedi.

CoinMarketCap'in verilerine göre, piyasada 8 bine yakın kripto para birimi bulunuyor. Pandeminin itici gücüyle hızla büyüyen, yılı 175,8 milyar dolarlık bir büyüklükle kapatması beklenen oyun sektörünün reklam araçlarının arasına dijital para birimi Portoken da katıldı. Blok zinciri ağı üzerindeki oyun içi reklam araçlarına özel geliştirdikleri dijital para birimi Portoken'ın ön satışını tamamladıklarını belirten Portuma ve Axell Studio Kurucusu Ozan Emrah Ünal, "Oyun içi reklam alanlarında yer almak isteyen markalar, Portoken ile gerçek zamanlı tekliflendirilen reklam alanları satın alabiliyor, hedef kitleleriyle yakın temas kurarak bilinirliklerini artırabiliyor. Oyun içi reklamcılıkta çığır açtığımız yeni dijital para birimimizle, oyun geliştirici ve üreticilerin gelir kaynaklarına sürdürülebilirlik kazandırırken markaların hedef kitleleriyle temas kurmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

MARKALAR KENDİ REKLAM ALANLARINI OLUŞTURACAK

Portoken'da reklamverenlerin özelleştirilmiş reklam alanlarına sahip olduklarını kaydeden Ozan Emrah Ünal, konuya ilişkin açıklamasında, "Reklamverenler bu alanlarda esnek hareket ederek maksimum marka deneyimi için hayal güçlerinin sınırlarını zorlayabiliyor. Küresel oyun firmalarının ekosistemlerine dahil olarak markalarını uluslararası arenada temsil edebiliyor. Ön satış aşamasında büyük bir talep gören Portoken Coin, Market Cap ve Gecko gibi dünyada sadece en değerli coinlerin işlem gördüğü mecralarda listelendi. Trust Wallet ya da Matemask cüzdan ile satın alma işlemi yapılabiliyor. Alımlar Pancakeswap üzerinde listeleniyo" ifadelerini kullandı.

REKLAMVERENLER KENDİ DEMOGRAFİK KİTLELERİNE ULAŞABİLİYOR

Reklamverenlerle oyun geliştiricilerini buluşturan inovatif bir oluşum olarak dijital para birimlerine yeni bir yaklaşım getirdiklerini söyleyen Ozan Emrah Ünal, "Özelleştirilmiş reklam alanlarımızla potansiyel kitlenin oyunu durdurmadan, izleme zorunlulukları yaşamadan maksimum seviyede marka deneyimi elde etmesini sağlıyoruz. Oyun geliştiriciler, oyun kullanıcılarının verilerini KVKK'ya uygun olarak reklamverenlerle paylaşabiliyor. Reklamverenler bu istatistiklerden yola çıkarak hedef kitlelerinin buluştuğu oyunlar için reklam stratejilerini oluşturabiliyor. Böylece hedefledikleri demografik kitleye en doğru mesajlarla hızla ulaştırılabiliyor, bilinirliklerini artırabiliyor" dedi.


Oyun içi reklam araçlarına dijital para birimi
Oyun içi reklam araçlarına dijital para birimi

Türkiye, oyunlar, Kripto, Emrah, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Oyun içi reklam araçlarına dijital para birimi - Son Dakika Ekonomi


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