Öz İplik İş'ten İşten Çıkarılan Üyeleri İçin Eylem

Öz İplik İş, Uşak'ta işten çıkartılan 4 üyesi için eylem yaptı

Öz İplik İş, Balta Floorcovering önünde sendikal mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu

UŞAK - Öz İplik İş Sendikası, Uşak'ta sendikaya üye oldukları için Balta Floorcovering tarafından işten çıkartılan 4 üyesi için fabrika önünde eylem yaptı.

Uşak'ta faaliyet gösteren Balta Floorcovering Yer Döşemeleri A.Ş.'de çalışan işçiler, bir süre önce işçi sendikası Öz İplik İş'e üye oldu. İşverenlikçe çeşitli sebepler bahane gösterilerek, sendikaya üye olan 4 işçi işten çıkarıldı. Yaşananların ardından Öz İplik İş Genel Merkezi, Uşak'ta işten çıkartılan 4 üyesi için fabrika binası önünde eylem yaptı.

Eyleme, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Birdoğan, Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan, Öz İplik İş Sendikası Uşak İl Başkanı Deniz Turan, sendika üyeleri ve işten çıkartılan işçiler katıldı.

İşçilere destek vermek için Uşak'a gelen HAK-İŞ'e bağlı Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Uşak'ta faaliyet gösteren Balta Floorcovering çalışanları, sendikamız Öz İplik İş'e üye olmuşlardır. İşçilerin sendikamıza üye olmasından haberdar olan işveren ve vekilleri işçilere baskı yapmışlardır. İşçilerin anayasal, sendikal hak ve özgürlüklerini engellenmiştir. Sendikaya üye olan 4 işçi arkadaşımız, İş Kanunu'nun 25'e 2 maddesinden, haksız yere tazminatsız bir şekilde işten çıkartılmıştır" dedi.

Erkan, "Balta yetkilileri, Anayasa ve sendikalar kanununa göre, işçilerin sendikaya üye olma özgürlüğünü ihlal ediyorlar. Şirket yetkilileri kamu davasına dahi konu olabilecek suç işliyorlar. Balta Floorcovering, dünyaca ünlü markalara üretim yapmaktadır. Önemli markalara üretim yapan fabrika, sendikal özgürlüklere saygı duymuyor. Emeği hiçe sayan, emekçinin haklarını gasp eden bu zihniyet, daha da ileri giderek, işveren vekilleri, güvenlikler ve birim amirleri aracılığıyla, sendikamız yetkililerine hakaret ve fiziksel saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Bu saldırı girişimi, bizlere değil emeğe, emekçiye, alın terine yapılan büyük bir saldırıdır" dedi.

Erkan sözlerine şöyle devam etti: " Türkiye'nin, İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesine giren, İngiliz Victoria Gruba ait Balta Floorcovering iş yerine bu tutum yakışmıyor. Övünerek bahsettiğiniz büyüklüğünüzün, önemli bir parçası emekçilerdir arkadaşlar emekçilerdir. Bu fabrika büyüdüyse, üretim arttıysa, marka güçlendiyse bunda en büyük pay, alın teri döken emekçilerimizindir. 140 ülkede 50 milyon işçiyi temsil eden Industriall Küresel sendika genel sekreteri ve 39 ülkede 7 milyon işçiyi temsil eden IndustriAll Avrupa sendikalar federasyonu genel sekreteri, dayanışmamıza destek veriyor. Markalardan sipariş alabilmek için, küresel çerçeve sözleşmelerini imzalayan, masada işçi hak ve özgürlüklerine saygı göstereceğini beyan eden Balta yetkilileri, fabrikada işçilerin sendikalaşma hakkına karşı çıkmaktadır" dedi.

Öte yandan, Öz İplik İş Sendikası yetkileri işçinin ve emekçinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.