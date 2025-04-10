Öz İplik İş'ten İşten Çıkarılan Üyeleri İçin Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Öz İplik İş'ten İşten Çıkarılan Üyeleri İçin Eylem

Öz İplik İş Sendikası, Uşak'ta işten çıkarılan 4 üyesi için Balta Floorcovering önünde eylem yaptı.

10.04.2025 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz İplik İş, Uşak'ta işten çıkartılan 4 üyesi için eylem yaptı

Öz İplik İş, Balta Floorcovering önünde sendikal mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu

UŞAK - Öz İplik İş Sendikası, Uşak'ta sendikaya üye oldukları için Balta Floorcovering tarafından işten çıkartılan 4 üyesi için fabrika önünde eylem yaptı.

Uşak'ta faaliyet gösteren Balta Floorcovering Yer Döşemeleri A.Ş.'de çalışan işçiler, bir süre önce işçi sendikası Öz İplik İş'e üye oldu. İşverenlikçe çeşitli sebepler bahane gösterilerek, sendikaya üye olan 4 işçi işten çıkarıldı. Yaşananların ardından Öz İplik İş Genel Merkezi, Uşak'ta işten çıkartılan 4 üyesi için fabrika binası önünde eylem yaptı.

Eyleme, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Birdoğan, Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan, Öz İplik İş Sendikası Uşak İl Başkanı Deniz Turan, sendika üyeleri ve işten çıkartılan işçiler katıldı.

İşçilere destek vermek için Uşak'a gelen HAK-İŞ'e bağlı Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Uşak'ta faaliyet gösteren Balta Floorcovering çalışanları, sendikamız Öz İplik İş'e üye olmuşlardır. İşçilerin sendikamıza üye olmasından haberdar olan işveren ve vekilleri işçilere baskı yapmışlardır. İşçilerin anayasal, sendikal hak ve özgürlüklerini engellenmiştir. Sendikaya üye olan 4 işçi arkadaşımız, İş Kanunu'nun 25'e 2 maddesinden, haksız yere tazminatsız bir şekilde işten çıkartılmıştır" dedi.

Erkan, "Balta yetkilileri, Anayasa ve sendikalar kanununa göre, işçilerin sendikaya üye olma özgürlüğünü ihlal ediyorlar. Şirket yetkilileri kamu davasına dahi konu olabilecek suç işliyorlar. Balta Floorcovering, dünyaca ünlü markalara üretim yapmaktadır. Önemli markalara üretim yapan fabrika, sendikal özgürlüklere saygı duymuyor. Emeği hiçe sayan, emekçinin haklarını gasp eden bu zihniyet, daha da ileri giderek, işveren vekilleri, güvenlikler ve birim amirleri aracılığıyla, sendikamız yetkililerine hakaret ve fiziksel saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Bu saldırı girişimi, bizlere değil emeğe, emekçiye, alın terine yapılan büyük bir saldırıdır" dedi.

Erkan sözlerine şöyle devam etti: " Türkiye'nin, İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesine giren, İngiliz Victoria Gruba ait Balta Floorcovering iş yerine bu tutum yakışmıyor. Övünerek bahsettiğiniz büyüklüğünüzün, önemli bir parçası emekçilerdir arkadaşlar emekçilerdir. Bu fabrika büyüdüyse, üretim arttıysa, marka güçlendiyse bunda en büyük pay, alın teri döken emekçilerimizindir. 140 ülkede 50 milyon işçiyi temsil eden Industriall Küresel sendika genel sekreteri ve 39 ülkede 7 milyon işçiyi temsil eden IndustriAll Avrupa sendikalar federasyonu genel sekreteri, dayanışmamıza destek veriyor. Markalardan sipariş alabilmek için, küresel çerçeve sözleşmelerini imzalayan, masada işçi hak ve özgürlüklerine saygı göstereceğini beyan eden Balta yetkilileri, fabrikada işçilerin sendikalaşma hakkına karşı çıkmaktadır" dedi.

Öte yandan, Öz İplik İş Sendikası yetkileri işçinin ve emekçinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Sendika, Ekonomi, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öz İplik İş'ten İşten Çıkarılan Üyeleri İçin Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın iptal için yapılan başvuru reddedildi CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi
Birbirlerine girmişlerdi Saint-Maximin’den Mourinho itirafı Birbirlerine girmişlerdi! Saint-Maximin'den Mourinho itirafı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle ’sekreter’ olarak muamele edeceğiz Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz
Ankara’da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü Ankara'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu 19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Özgür Özel’den Çatalca Müftüsü’ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın Özgür Özel'den Çatalca Müftüsü'ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın
’Bayburt’taki Kız Öğrenci Yurdu’nda cinayet’ iddiası yalanlandı 'Bayburt'taki Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet' iddiası yalanlandı
Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya sert sözler: İBB’de 550 terörist var dediler, ispat edemediler Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti
Suudi Arabistan’dan dikkat çeken parti görüntüleri Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç

19:18 ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
18:44 Özel’in çağrısı pek işe yaramamış Boykot günü rekor kırıldı Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
18:16 Trump, Çin’e vergiyi yüzde 145’e çıkardı Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
16:14 Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
07:56 Duruşma öncesi ortaya çıktı Katilden Minguzzi’nin annesini çıldırtan hamle Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
07:42 Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı
07:18 Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
07:04 Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
04:16 Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
01:42 Dört ülkenin büyükelçisi değişti Dört ülkenin büyükelçisi değişti
01:34 Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama
01:17 Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 20:01:57. #7.13#
SON DAKİKA: Öz İplik İş'ten İşten Çıkarılan Üyeleri İçin Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement