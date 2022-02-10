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Öz İplik-İş, Texong Textile ile toplu sözleşme imzaladı - Son Dakika

Öz İplik-İş, Texong Textile ile toplu sözleşme imzaladı

10.02.2022 09:38
Öz İplik-İş, Texong Textile ile toplu sözleşme imzaladı

Öz İplik-İş Sendikası, Texong Textile ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Öz İplik-İş Sendikası, Texong Textile ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz İplik-İş Sendikası, merkezi Hong Kong'da bulunan ve Türkiye'de Kayseri'de faaliyet gösteren Texhong Textile Turkey. Ltd. Şti ile müzakereler sonucunda anlaşma sağladı. Kayseri'de gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza törenine Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Genel Başkan Yardımcıları Turgay Ulutürk, Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, Kayseri Şube Başkanı Harun Bağcı, Texhong Textile adına ise Wang Yiyong ve Texhong yetkilileri katıldı. Genel Başkan Rafi Ay, imzalanan sözleşmenin tüm taraflara hayırlı olması dileğinde bulunarak şunları söyledi:

"Dünyanın önde gelen pamuk tekstili kuruluşlarından biri gösterilen Çinli Texhong Grubu'nda örgütlenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hem sendikamız hem sendikal hareket için bir onurdur. Yüksek kaliteli iplik ve kumaş üretimi ile dünyada ilk firmalar arasında yer alan Texhong'un Avrupa'daki ilk yatırımı Kayseri'dedir. Firmada çalışanlar sendikamız Öz İplik İş'e üye olmuştur. Bir işçi hareketi olan Öz İplik-İş Sendikası olarak ilkleri gerçekleştirmeye, örnek çalışmalar yapmaya ve emekçileri her koşulda var gücümüzle savunmaya devam edeceğiz."

İmza töreni, Ay'ın Texhong Textile CEO'su Wang Yiyong'a Öz İplik İş logolu Türk kahvesi fincan takımı hediye etmesi ile son buldu. - ANKARA

Öz İplik-İş, Texong Textile ile toplu sözleşme imzaladı
Öz İplik-İş, Texong Textile ile toplu sözleşme imzaladı
Öz İplik-İş, Texong Textile ile toplu sözleşme imzaladı

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Hong Kong, Kayseri, Türkiye, Hak İş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öz İplik-İş, Texong Textile ile toplu sözleşme imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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