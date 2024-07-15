Özbek-Türk OSB Projesi'nde İnşaat Faaliyetleri Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Özbek-Türk OSB Projesi'nde İnşaat Faaliyetleri Hızla Devam Ediyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nde inşaat faaliyetleri hızla ilerliyor. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yükselen Özbek-Türk OSB'si, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda imzalanan yatırım sözleşmesiyle hayata geçirildi. Proje kapsamında planlama süreçleri tamamlandı ve inşaat süreçleri hızla devam ediyor. Bölgede yer alacak firmalar, 5 ülkeye gümrüksüz ihracat imkanı sunacak. Ayrıca, yönetim binası, okullar, otel, spor kompleksi ve poliklinik gibi alanların inşaat çalışmaları da sürüyor. Özbek-Türk OSB'sinde yatırım yapmak isteyen Türk firmalarıyla görüşmeler devam ediyor.

15.07.2024 11:03
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesince (OSTİM OSB) yürütülen Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nde inşaat faaliyetleri tüm hızıyla sürdürülüyor.

Özbek-Türk OSB'sinin inşaatı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yükseliyor.

Haziranda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov arasında yatırım sözleşmesi imzalandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı iradesiyle OSTİM tarafından yönetilmesine ilişkin 15 Aralık 2023'te Özbekistan Hükümetince karara bağlanan Özbek-Türk OSB Projesi'nde planlama süreçleri tamamlandı.

İnşaat süreçlerinin tüm hızıyla devam ettiği bölgede yatırımcı görüşmeleri, altyapı ihaleleri, yeni alanların planlanması da hız kazandı.

100 hektarlık bölgede, OSTİM Global Proje ve Teknoloji AŞ'nin yürütücülüğünde, yatırımcılara yönelik hazırlıklar devam ediyor.

5 ülkeye gümrüksüz ihracat imkanı

Orta Asya yatırımlarında yeni adres olarak öne çıkan Özbek-Türk OSB'sinde yer alacak firmalar, Rusya'nın da dahil olduğu Avrasya Gümrük Birliği üyesi 5 ülkeye gümrüksüz ihracat yapacak.

Bölgede, yönetim binası, anaokulu, ilkokul, teknik kolej, otel, spor kompleksi ve poliklinik binaları gibi alanların inşaat çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

"Türkiye'den yatırım yapmak isteyen firmalarla görüşmeler devam ediyor"

Özbek-Türk OSB'sinin planlama ve inşaat süreçlerinde görev alan OSTİM OSB Bölge Müdürü ve Özbekistan Projesi Koordinatörü Adem Arıcı, projede gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

OSB'nin koordinasyonu kapsamında 6-13 Temmuz tarihlerinde Taşkent'te bulunan Arıcı, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bölgede sanayi üretiminin başlaması için yapılması gereken çalışmaların hızlandırılmasına yönelik yoğun işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Yatırımcı görüşmeleri, altyapı ihalesi değerlendirme, yeni alanların planlanması, ofis ve saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini anlatan Arıcı, "Türkiye'den yatırım yapmak isteyen firmalarla görüşmeler devam ediyor. Özbekistan'daki Türk iş insanları ile sürekli görüşmeler yapılarak bölgenin yatırım ve işbirliği imkanları değerlendiriliyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Özbek-Türk OSB Projesi'nde İnşaat Faaliyetleri Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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