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Özbekistan Ekonomisi 2022'de Yüzde 6 Büyüdü - Son Dakika
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Özbekistan Ekonomisi 2022'de Yüzde 6 Büyüdü

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke ekonomisi yüzde 6 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla ise 90 milyar 800 milyon dolara ulaştı. Ayrıca, 2023'te sanayi üretimi, hizmetler sektörü, inşaat, tarım, orman ve balıkçılık sektörü, taşımacılık ve perakende satışlar da artış gösterdi. Özbekistan'ın toplam dış ticaret hacmi ise yüzde 23,9 arttı. Ülkede yeni işletme sayısı da 88 bin 800 olarak kaydedildi. Kovid-19 salgını öncesi büyüme oranlarına yaklaşan Özbekistan ekonomisi, salgın nedeniyle 2020'de düşüş yaşamış olsa da 2021 ve 2022'de büyüme kaydetmiştir.

Özbekistan Ekonomisi 2022\'de Yüzde 6 Büyüdü
22.01.2024 - 12:57,
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Özbekistan ekonomisi geçen yıl 2022'ye göre yüzde 6 büyüme kaydetti.

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 6 büyüdüğü belirtilirken, gayri safi yurt içi hasılanın 90 milyar 800 milyon dolara ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, 2023'te ülkedeki sanayi üretiminin yüzde 6,4, hizmetler sektörünün yüzde 6,8, inşaatın yüzde 6,4, tarım, orman ve balıkçılık sektörünün yüzde 4,1, taşımacılığın yüzde 8, perakende satışın ise yüzde 9,1 arttığı bildirildi.

Geçen sene, yıllık enflasyonun yüzde 8,8 olarak gerçekleştiği belirtildi.

2023'te ülkenin toplam dış ticaret hacminin önceki seneye göre yüzde 23,9 arttığı kaydedilen açıklamada, ihracat hacminin yüzde 23,8, ithalat hacminin ise yüzde 24 yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 2023'te ülkede 88 bin 800 yeni işletmenin kurulduğu, böylece ülkedeki işletmelerin toplam sayısının 1 Ocak 2024 itibarıyla 485 bin olduğu aktarıldı.

Kovid-19 salgını öncesi yıllık ortalama yüzde 5-6 büyüyen Özbekistan ekonomisi, salgın nedeniyle 2020'de yüzde 1,6, 2021'de yüzde 7, 2022'de ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA
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Balıkçılık, Özbekistan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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