Özbekistan Ekonomisi Yüzde 8,5 Büyüdü - Son Dakika
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Özbekistan Ekonomisi Yüzde 8,5 Büyüdü

Özbekistan Ekonomisi Yüzde 8,5 Büyüdü
22.07.2026 10:02
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Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 2023'ün ilk yarısında özbek ekonomisinin yüzde 8,5 büyüdüğünü açıkladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülke ekonomisinin, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 büyüdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik sonuçlar ile yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek hedeflerin ele alındığı toplantıda konuştu.

Mirziyoyev, bu yılın ocak-haziran döneminde ülke ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 büyüdüğünü ifade etti.

Yılın ilk yarısında tarım sektörünün yüzde 4,7, sanayi üretiminin yüzde 8, inşaat sektörünün yüzde 13,8, hizmetler sektörünün yüzde 16,9 büyüdüğünü kaydeden Mirziyoyev, bu dönemde ülkedeki yatırım hacminin 28 milyar dolara, ihracatın da 14,4 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Yaklaşık 40 milyonluk nüfusun yaşam standardının belirgin şekilde yükseltilmesi için yıllık ekonomik büyümenin yüzde 9-10 seviyesine çıkarılması gerektiğini vurgulayan Mirziyoyev, bu kapsamda, bölge ve sektör yöneticilerinin mevcut tüm imkanları en verimli şekilde değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mirziyoyev, küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğüne dikkati çekerek, tüm bakanlıklar ve yerel yönetimlerin olası risklere karşı alternatif senaryolar hazırlaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ayrıca küresel ekonomik dalgalanmaların etkisini azaltmak amacıyla bölgelerde girişimciliğin ve sosyal altyapının geliştirilmesi için daha fazla mali kaynak aktarıldığını sözlerine ekledi.

Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı daha önce, 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 6,6'dan yüzde 8,1'e yükseltmişti.

Kovid-19 salgını öncesi yıllık yüzde 5-6 büyüyen Özbekistan ekonomisi, 2020'de yüzde 1,6, 2021'de yüzde 7, 2022'de yüzde 5,7, 2023'te yüzde 6, 2024'te yüzde 6,7, 2025'te de yüzde 7,7 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA

Özbekistan, Politika, İhracat, Ekonomi, İnşaat, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özbekistan Ekonomisi Yüzde 8,5 Büyüdü - Son Dakika

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