Özbekistan'ın Andijan şehri ile Kahramanmaraş arasında ticari bağ kuruldu - Son Dakika
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Özbekistan'ın Andijan şehri ile Kahramanmaraş arasında ticari bağ kuruldu

10.06.2022 18:54
Özbekistan'ın Andijan şehri ile Kahramanmaraş arasında ticari bağ kuruldu

Özbekistan'ın Andijan Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich, Türk Devletler Teşkilatı'nın önemli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlarımızın kardeşliği ve dostluğu haklarımızın refahı, güçlü bir şekilde yaşam sürmeleri için önemli" dedi.

Özbekistan'ın Andijan Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich, Türk Devletler Teşkilatı'nın önemli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlarımızın kardeşliği ve dostluğu haklarımızın refahı, güçlü bir şekilde yaşam sürmeleri için önemli" dedi.

Bir dizi ziyaret için Kahramanmaraş'a gelen Özbekistan'ın Andijan Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich ve heyeti Ticaret ve Sanayi Odasında Kahramanmaraşlı iş adamlarıyla; ticari bağların güçlendirilmesi, yerel yönetim alanında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere bir araya geldi.

Toplantı sonrası bir tercüman vasıtasıyla bir açıklama yapan Vali Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich, "Bu teşkilata (Türk Devletler Teşkilatı) üye olan devletlerin son zamanlarda birbirine olan bağları, çok ivme kazanmaktadır. Biz geçenlerde düzenlenmiş olan bir zirveye katıldık ve orada ekonomik, kültürel ve diğer konularda siyasi konularda bir istişare oldu. Oraya da onur konuğu sıfatıyla Türk-i Devletleri Teşkilatı Aksakallar Başkanı Binali Yıldırım'ın teşrifleri ile renklendi. Kendisi de görüştük ve görüşmede de Semerkant'ta bu yıl Kasım ayında yapılacak olan Türk devletler Teşkilatı zirvesinde de birlikte bir araya gelineceğini ve daha haklarımız için güzel kararlar alınacağı hususunu paylaştık. Buraya( Kahramanmaraş'a) geliş amacımız farklı yönlerde. Buraya gelişimiz; son 5 yılda Özbekistan ve Türkiye arasında ivme kazanmış olan kardeşlik bağlarının ışığındaki gelişmekte olan her türlü yönlerdeki güzelliklerini paylaşılması hususudur" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanlarımızın kardeşlik hukuku önemli"

Vali Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in dostluğunun önemli olduğuna değinerek, "Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Şevket Mirziyoyev birlikte bize kazandırdıkları bu dostluk, ışığındaki gelişmelerimiz ve pekişmeleri kardeşlik ruhu bu kardeşlik hukuku gelecekte; Türk haklarımızın daha da refahı daha da güçlü bir şekilde yaşam sürmeleri için bir zemin oluşturmaktadır. Ziyaretimizde, Cumhurbaşkanlarımız tarafından bize kazandırılmış olan o kardeşlik hukuku ışığındaki teşrifimiz de aynı bağlarımızın daha da pekiştirilmesi için çalışmamıza bir imkan olarak değerlendiriyoruz. Bugün Kahramanmaraş ve Andijan şehri arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. kardeşlik bağlarına dayalı bir işbirliği içerisinde olacağız bundan sonra" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu da ihracatın gelişmesi için dışarıya açılımın önemli bir etken olduğun değinerek, "Hep söylediğimiz ihracat yapmamız lazım dışarıya çıkmamız lazım. Birbirimizle yapacağımız çok işin olduğunu bir kez daha gördük" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Özbekistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özbekistan'ın Andijan şehri ile Kahramanmaraş arasında ticari bağ kuruldu - Son Dakika

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