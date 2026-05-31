Özel Eğitim Okulu Öğrencileri İstihdam Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Eğitim Okulu Öğrencileri İstihdam Ediliyor

Özel Eğitim Okulu Öğrencileri İstihdam Ediliyor
31.05.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da özel okul öğrencileri, mesleki eğitim alarak istihdam fırsatları kazanıyor.

Konya'da Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, aldıkları eğitimle hem sosyal hayata hazırlanıyor hem de istihdam imkanı buluyor.

Okul Müdürü İsmail Çetin, AA muhabirine, okulun konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri, el sanatları teknolojisi ve tarım alanlarında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin lise diplomasıyla mezun olduklarını anlatan Çetin, "Burada 32 öğretmenimiz ve diğer yardımcı personelimizle 83 öğrencimize ilgili alanlarda en iyi mesleki becerileri kazandırıp, bundan sonraki hayatlarında bir iş sahibi olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz." dedi.

10. sınıfta alan seçen öğrencilerin 12. sınıfa kadar gerekli eğitimi aldığını, işletmelerde staj yaparak mesleğe hazırlandığını belirten Çetin, işletmelerin stajyer öğrencileri okul bitiminde istihdam ettiğini dile getirdi.

"Onları gördükçe gurur duyuyoruz"

Okulun Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alan Şefi Muammer Arslan, öğrencilerle öğretici ve meslek kazandırıcı uygulamalar yaptıklarını söyledi.

Mezunların yiyecek içecek alanında meslek sahibi olabildiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Mezun olan öğrencilerimizden bölgemizdeki 5 yıldızlı otellerde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi bünyesinde hizmet veren kafelerde çalışanlar var. Onları gördükçe gurur duyuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın, çocuklarımızın da topluma kazandırılabileceğini görüyoruz. Çocuklarımız buraya isteyerek geliyor. Geldiklerinde gözlerindeki o heyecanı hissedebiliyoruz. Derslerin görsellerini velilerle paylaşıyoruz. Veliler ziyarete geldiğinde burada çocuklarının neler yapabildiklerini görüyor. Çocukların çoğunluğunu işe kazandırıyoruz. Bu çocuklar okula geldiklerinde birçok konuda deneyimsizdi. Yediği şeyin ismini bilmeyen çocuklarımızı meslek sahibi olacak seviyeye getiriyoruz. Bu çocuklar işlerine sahip çıkıyor, başarılı oluyor. İşe yerleştirdiğimiz çocuklardan olumlu dönüşler alıyoruz."

"Hem öğreniyor hem de eğleniyorum"

Öğrencilerden Sevda Gençoğlu da okula başlarken yapamama korkusu olduğunu vurgulayarak, "Sonra alıştım. Burada kendimi çok geliştirdim. Pasta, börek, çorba ve kurabiye yapıyorum. Evde yemek yapıyorum. Her gün öğrenci arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize 120 kişilik yemek hazırlıyoruz. Pasta yapmayı çok seviyorum. Hem öğreniyor hem de eğleniyorum. Buradan mezun olunca da iş sahibi olacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Tarım, Meram, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Eğitim Okulu Öğrencileri İstihdam Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 11:55:34. #7.13#
SON DAKİKA: Özel Eğitim Okulu Öğrencileri İstihdam Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.