Üye Girişi
(Özel Haber) Bursa'ya 600 milyonluk yol ve kavşak yatırımı - Son Dakika

(Özel Haber) Bursa'ya 600 milyonluk yol ve kavşak yatırımı

02.12.2021 09:01
(Özel Haber) Bursa'ya 600 milyonluk yol ve kavşak yatırımı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, TEKNOSAB ile birlikte Çalı ve Hasanağa mahallelerine 600 milyon liralık kavşak ve yol yatırımı yapılacağını açıkladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, TEKNOSAB ile birlikte Çalı ve Hasanağa mahallelerine 600 milyon liralık kavşak ve yol yatırımı yapılacağını açıkladı.

Bursa'da ağırladıkları Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile TEKNOSAB'ta toplantı yaptıklarını belirten İl Başkanı Davut Gürkan, yapılan çalışmalar ve yatırımlarla ilgili görüşüldüğünü söyledi. Gürkan, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Bursa'nın ihtiyaçları için acilen Çalı ve Hasanağa Mahallesi bağlantı yolunun çözülmesi gerekiyor. Çünkü Çalı Mahallesinden merkez istikametine gelinmeye başlandığında ciddi bir yoğun trafik oluşuyor. Bunun 3,1 kilometresinde 2x3, diğer 9 kilometreye yakın mesafede ise 2x2'lik bir yol genişletme çalışmalarımız olacak. Asıl önemli olan ise, bu hattın otobana bağlanmasıyla alakalı hem bir kavşak, hem de 4,1 kilometrelik bağlantı yolunun yapılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bu çalışmaları yerinde inceleme fırsatımız oldu. Bunun ne kadar acil olduğunu kendisi de yerinde görmüş oldu. Önümüzdeki süreçte bunun faaliyete geçmesiyle ilgili bir güzergah incelemesi oldu" dedi.

Dört tane OSB'nin bulunduğu TEKNOSAB'ın alanında da incelemeler yaptıklarını ifade eden Gürkan, "Önümüzdeki dönemde hepsi faaliyete geçtiğinde TEKNOSAB'da 180 bin civarında bir istihdam bekliyoruz. Diğer OSB'lerle birlikte 250 bine yakın bir istihdam ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte ortaya çıkacak ciddi bir araç trafiği olacaktır. 2022 yılının ilk dört ayında 7-8 tane fabrikanın faaliyete geçeceğini biliyoruz. TOGG fabrikasının yan üreticilerinin bulunduğu bir OSB'nin de yer aldığını göz önüne alacak olursak, büyük araçlarda sevkiyat sağlayacaktır. Bunların şehir içinden yük yapmaması için kavşakların biran önce faaliyete geçmesi gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda da Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelmiştik. Orada aldığımız bir karar doğrultusunda bu işlerin hızlı bir şekilde yürüyebilmesi için kavşakların Ulaştırma Bakanlığı tarafından, kamulaştırmaların ise yine bakanlık tarafından yapılıp bedellerinin sanayiciler tarafından ödenmesine karar verildi. Bir an önce olabilmesi için hızlı hareket ediyoruz. Ayrıca 4 OSB'nin birleştiği kavşağın yanı sıra, yavru kavşak dediğimiz ilave kavşakların planlamasını da yaptık" dedi.

Hem Çalı ve Hasanağa kavşağını, hem TEKNOSAB kavşaklarını, hem de Görükle Mahallesinden Kayapa Mahallesine bağlamak için Türkiye'de nadir olan kavşaklardan bir tanesinin planlaması üzerinde durduklarını altını çizen Gürkan, "Aynı zamanda bunun yanı sıra, Bursa Uludağ Üniversitesinde son bulan metro hattını da Görükle Mahallesine kadar uzatmayı hedefliyoruz. TEKNOSAB bölgesini kapsayan kavşak, kamulaştırma maliyetleriyle birlikte 300 milyon lira civarında tutarken, Çalı ve Hasanağa Mahallesi yol çalışması için ise kamulaştırmanın yine 300 milyona yakın tutacağını düşünüyoruz. 600 milyonluk bir yatırımı Bursa'ya kazandıracağız" diye konuştu. - BURSA

(Özel Haber) Bursa'ya 600 milyonluk yol ve kavşak yatırımı
(Özel Haber) Bursa'ya 600 milyonluk yol ve kavşak yatırımı
(Özel Haber) Bursa'ya 600 milyonluk yol ve kavşak yatırımı
(Özel Haber) Bursa'ya 600 milyonluk yol ve kavşak yatırımı

AK Parti, Hasanağa, Bursa, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi (Özel Haber) Bursa'ya 600 milyonluk yol ve kavşak yatırımı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bülent Arınç'a Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter yanıt verdi! 09:01 Bülent Arınç'a Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter yanıt verdi! Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar 08:52 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı 07:10 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? 17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? İsrailli bilim insanları, tam 1900 yıl saklı kalmış mezarlık keşfetti 17:36 İsrailli bilim insanları, tam 1900 yıl saklı kalmış mezarlık keşfetti
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den

Son Dakika Haberleri
09:03 Eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı! Genç kadın hayatını kaybetti, kardeşleri yaralandı
09:00 Bülent Arınç'a Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter yanıt verdi!
08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi
08:51 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar
08:49 Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş!
08:39 Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır!
08:35 Mansur Yavaş tehditlere yanıt verdi: Başka siyasi partilerin içişlerine karışmam!
08:26 Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı katlandı! Yurttaş borç batağında!
08:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasından sonra dolar yeni güne 13.45 liradan başladı
08:16 Son dakika hava durumu! Meteoroloji açıkladı: Mevsim normallerine dönüyoruz
Eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı! Genç kadın hayatını kaybetti, kardeşleri yaralandı Eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı! Genç kadın hayatını kaybetti, kardeşleri yaralandı         
09:04
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş! Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş!         
08:50
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Fenerbahçe yönetimi toplanıyor! Vitor Pereira hakkında karar verilecek Fenerbahçe yönetimi toplanıyor! Vitor Pereira hakkında karar verilecek         
13:52
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 09:09:20. #1.11#
SON DAKİKA: (Özel Haber) Bursa'ya 600 milyonluk yol ve kavşak yatırımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement