Özel okul ücretlerine ne kadar zam gelecek? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yanıtladı - Son Dakika
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Özel okul ücretlerine ne kadar zam gelecek? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yanıtladı

02.01.2023 16:02

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca vatandaşın merak ettiği "Özel okulların 2023 yılı eğitim ücretlerine ne kadar zam gelecek?" sorusuna, "Bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız" yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"nın ardından, basın mensuplarının özel okulların 2023 zam oranlarına ilişkin karar alınıp alınmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

"ÇÖZÜLMESİ GEREKEN PROBLEMLERİ BİZLERE AKTARDILAR"

Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Özer, şunları kaydetti; "Buradaki amacımız, sadece 2023 yılında özel öğretim kurumlarının ücretinin ne olacağı değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha kaliteli hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık.

"ŞU ANDA HİÇBİR BİLGİ PAYLAŞIMI SÖZ KONUSU DEĞİL"

İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra da oluşacak zammı, tekrar özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda özel öğretim kurumlarının zammının ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil."

Kaynak: AA
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İmam Hatip Liseleri, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Konferans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel okul ücretlerine ne kadar zam gelecek? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yanıtladı - Son Dakika

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