Özel sağlık sigortasında yüzde 100 zam! - Son Dakika
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Ekonomi

Özel sağlık sigortasında yüzde 100 zam!

Özel sağlık sigortasında yüzde 100 zam!
02.08.2025 09:50  Güncelleme: 10:16
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Artan hastane ve doktor ücretleri, özel sağlık sigortası primlerini uçurdu. Sigortasını kullananlar için primler ikiye katlanırken, hiç kullanılmayan poliçelerde bile yüzde 40'a varan zam yapıldı. Dört kişilik bir ailenin yıllık sağlık sigortası 400 bin TL'ye dayandı. Konuya dair açıklamalarda bulunan TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı, gereksiz kullanımdan kaçınarak indirim alınabildiğini belirtti.

Artan sağlık harcamaları, özel sağlık sigortası primlerine sert şekilde yansıdı. 2025 yılı itibarıyla özel sağlık sigortası poliçelerinde yüzde 100'ü aşan artışlar dikkat çekiyor. Özellikle doktor ücretleri ve hastane konaklama bedellerindeki fahiş artış, sağlık enflasyonunu tırmandırarak sigorta maliyetlerini katladı.

SAĞLIK ENFLASYONU ARTTI

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, konuya ilişkin şöyle konuştu: "Bazı şirketlerde bazı paketlerde yüzde 150'ye kadar da çıkabiliyor. Artışın birinci sebebi sağlık enflasyonu dediğimiz sebepler. Geçen yıl bir uzman doktor bin 500 lira iken bugün itibarıyla 4 bin 500 lira olmuş. Bir gecelik konaklama özel bir hastanede minimum 35 bin ile 100 bin lira arasında değiştiğini söyleyebiliriz." Sigorta uzmanlarının anlattıklarına göre, dört kişilik bir aile için özel sağlık sigortası poliçesi, geçtiğimiz yıl 150-200 bin lira bandındayken, bu yıl aynı poliçe 350-400 bin lira arasında satılıyor. Bağcı, "Çoğu grup şirketinin bunu yapmaktan kaçındığı veya paket düşürdüğünü dar kapsamlı paketlere geçtiğini görüyoruz." diye konuştu.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında primler daha düşük seviyelerde seyretse de, yıllık artış oranı neredeyse bire bir aynı. Turusan Bağcı, "Geçtiğimiz yıl 30 ila 40 bin lira arasında olan dört kişilik bir ailenin tamamlayıcı sağlık sigortası, bu yıl 80-90 bin lira bandına kadar çıktı" ifadelerini kullandı.

İNDİRİM NASIL ALINIYOR?

Uzmanlara göre bu yılki poliçeleri indirimli yenileyebilmek mümkün. Bağcı: "Özel sağlık sigortalarında indirimler var. Az kullanan kişilerde de artı indirim de yapıyor sigortacı. O sebeple de gereksiz kullanımdan kaçma gereksiz yönlendirme tahliller...Mümkün oldukça gereksiz harcamalardan kaçınmak size indirim getirecektir." açıklamasında bulundu.

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Son Dakika Ekonomi Özel sağlık sigortasında yüzde 100 zam! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Duran CELIK:
    nezle olan doktora koşarsa olacağı bu. Az bile bu 3 4 Yanıtla
  • Msp Online:
    ülee amet düşme amett 1 0 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Zengin ettiniz sigortacilari! 1 0 Yanıtla
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