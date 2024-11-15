Özel Sektörün Yurt Dışı Borcu 178,5 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Özel Sektörün Yurt Dışı Borcu 178,5 Milyar Dolar

Eylül 2024 itibarıyla özel sektörün yurt dışı kredi borcu 14,3 milyar dolar artarak 178,5 milyar dolara ulaştı.

15.11.2024 11:18
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Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Eylül 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 14,3 milyar dolar artarak 178,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu eylülde 2023 sonuna kıyasla 14,3 milyar dolar yükselerek 178,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 10,2 milyar dolar artarak 165,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 4,1 milyar dolar yükselişle 13,3 milyar dolar oldu.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları eylülde 2023 sonuna göre 1,7 milyar dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 3,6 milyar dolar yükselerek 18,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 188 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 52 milyon dolar düşüşle 1,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 2,2 milyar dolar yükselerek 12,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, eylülde 2023 sonuna göre 2,8 milyar dolar artışla 7,3 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 479 milyon dolar azalışla 1,1 milyar dolara geriledi.

1 yıl içindeki anapara geri ödemesi 54,3 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 5,1 milyar dolar artarak, 111,9 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 3,5 milyar dolar yükselerek 11,4 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 165,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sı dolar, yüzde 35'i avro, yüzde 2,5'i Türk lirası ve yüzde 4,9'u ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,8'ini dolar, yüzde 15,9'unu avro, yüzde 35,3'ünü Türk lirası ve yüzde 5'ini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,6'sı finansal kuruluşlara, yüzde 62,4'ü ise finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,5'i finansal kuruluşlara, yüzde 21,5'i ise finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 54,3 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Sektörün Yurt Dışı Borcu 178,5 Milyar Dolar - Son Dakika

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