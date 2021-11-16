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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı - Son Dakika

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı

16.11.2021 10:26
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylülde geçen yıl sonuna kıyasla 1,4 milyon dolar azalışla 171,6 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylülde geçen yıl sonuna kıyasla 1,4 milyon dolar azalışla 171,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, eylülde 2020 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 1,4 milyar dolar azalarak 171,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 199 milyon dolar azalarak 163,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,2 milyar dolar gerileyerek 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonuna kıyasla eylülde bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 3,4 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 813 milyon dolar düşüşle 20,7 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 822 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 4 milyon dolarlık düşüşle 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 3,2 milyar dolar yükselirken, tahvil stoku 2,5 milyar doları artışla 10,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, eylülde geçen yıl sonuna kıyasla 1,2 milyar dolar azalışla 5,4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 31 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 39,9 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar eylülde 2020 sonuna göre 2 milyar dolar azalarak 106,9 milyar dolara düştü. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç da 1,4 milyar dolar azalarak 8 milyar dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,1'i dolar, yüzde 34'ü avro, yüzde 2,1'ü Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 36,7'si dolar, yüzde 35,7'si avro, yüzde 23,7'si Türk lirası ve yüzde 3,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,3'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 59,7'sini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,2'sini finansal kuruluşların, yüzde 17,8'ini finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 39,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı

Döviz, Eylül, Kredi, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı - Son Dakika Ekonomi


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