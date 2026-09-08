Özelleştirme İdaresi 7 ildeki taşınmaz satışlarını onayladı, en yüksek bedel İzmir'de - Son Dakika
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Özelleştirme İdaresi 7 ildeki taşınmaz satışlarını onayladı, en yüksek bedel İzmir'de

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 7 ildeki bazı taşınmazların satışına onay verdi. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. İzmir Aliağa'daki taşınmazlar 45 milyon 750 bin liraya Roza Hayvancılık'a, Ankara'daki bir taşınmaz ise 40 milyon 200 bin liraya Metehan Taşkoparan'a satıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ildeki bazı taşınmazların satışlarına onay verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki İzmir'in Aliağa ilçesi Yukarı Şakran köyündeki bazı taşınmazların bir bütün halinde 45 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Roza Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde 40 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Metehan Taşkoparan'a satışı onaylandı.

Yine mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'ndeki taşınmazın 15 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Kazım Balay'a satılmasına onay verildi.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Lozan Mahallesi'ndeki taşınmazın 15 milyon lira bedelle en yüksek teklifte bulunan Selçuk Kahriman'a satılması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Elazığ'ın merkez ilçesi Şahinkaya Mahallesi'ndeki taşınmazın 13 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Talha Yücel'e satılması uygun bulundu.

Yine özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazlar ile üzerindeki yapıların bir bütün halinde satışı ihalesinde 10 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Resul Gökçen'e satışı onaylandı.

Mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Amasya'nın merkez ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 2 milyon 50 bin lira bedelle en yüksek teklifte bulunan Mehmet Tanrıseven'e satılmasına onay verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 1 milyon 570 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Uğur Ulaş'a satılması uygun bulundu.

Mülkiyeti aynı kurum adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karaali-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın ihalede 1 milyon 381 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yusuf Kamanlı'ya satılması kararlaştırıldı.

Özelleştirme kapsam ve programında Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın ise 550 bin lira bedelle en yüksek teklifte bulunan Şahin Sağatcı'ya satılması onaylandı.

Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Ankara, Aliağa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özelleştirme İdaresi 7 ildeki taşınmaz satışlarını onayladı, en yüksek bedel İzmir'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özelleştirme İdaresi 7 ildeki taşınmaz satışlarını onayladı, en yüksek bedel İzmir'de - Son Dakika
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