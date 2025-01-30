Özgener: Orta Vadeli Program Hedefleri Olumlu

Ekonomi

İZTO Başkanı Özgener: "2025-2027 Orta Vadeli Program hedefleri olumlu"

İZMİR - İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "2025-2027 Orta Vadeli Program'da açıklanan iş gücü reformu başta olmak üzere; sanayi, üretim, yatırım, eğitim, tarım ve vergi gibi alanlarda konulan hedefleri olumlu buluyoruz. Bu alanlardaki çalışmaların, enflasyonu düşürmenin maliyetini azaltırken, ekonomik alandaki uzun dönemli başarı şansını daha da artıracak" dedi.

İZTO ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde İZTO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıdaki konuşmasına, hayatını kaybeden İzmirli televizyon sunucusu Erhan Önel'e rahmet dileyerek başlayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Şu anda turizm tesislerinde yangın denetimi kuruluş işlemleri esnasında yapılıyor. Sonrasında tesiste, tadilat ve düzenleme yapılmadığı sürece bir kontrol zorunluluğu öngörülmüyor. Yangına uygun teknolojiler her geçen gün gelişirken, ihtiyaç duyulan yeni düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini ve bu belirsizliğin tamamen ortadan kalkmasını umuyoruz. Yeni bir yasal düzenleme ile, turizm tesislerinin yangın denetimlerinin ne sıklıkla yapılacağı, tesisi ziyaret edenlerin söz konusu denetimleri açıkça görebileceği bir bilgilendirme levhasının, gerek fiziksel olarak tesisin içinde gerek ise dijital ortamda ulaşılabilir olması önem taşıyor" diye konuştu.

"Cevdet Yılmaz'a ekonomik konulardaki önerilerimizi aktardık"

İzmir iş dünyası olarak bir süre önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini anlatan Özgener, "Genel ekonomik konular hakkındaki görüşlerimizi ve önerilerimizi aktardık. Sektörlerimize yönelik öneri ve beklentilerimizi içeren kapsamlı raporu Cumhurbaşkanı Yardımcımıza sunduk. Meclis Üyelerimiz tarım-gıda, sanayi, inşaat, turizm, sağlık sektörlerine yönelik konuları bizzat dile getirme fırsatı buldular. 2025-2027 Orta Vadeli Program'da açıklanan iş gücü reformu başta olmak üzere; sanayi, üretim, yatırım, eğitim, tarım ve vergi gibi alanlarda konulan hedefleri olumlu bulduğumuzu ilettik. Bu alanlardaki çalışmaların, enflasyonu düşürmenin maliyetini azaltırken, ekonomik alandaki uzun dönemli başarı şansını daha da artıracağını paylaştık. Ekonomik programın kararlılıkla uygulanması ve makro ihtiyati tedbirlerin hafifletilmesi sonucunda; cari dengenin düzelmesi, Merkez Bankası rezervlerinin çoğalması, Kur Korumalı Mevduat'ın azalarak Türk Lirası varlıklara olan ilginin artması ve ülkemizin kredi risk priminin düşmesi gibi gelişmelere bağlı olarak ülkemize yatırımcı ilgi ve güveninin arttığını vurguladık" açıklamalarında bulundu.

"İhracata dayalı bir büyüme ve kalkınma modeline hızla geçilmeli"

Enflasyonu düşürme önceliği ile çalışan Merkez Bankasının, son dönemde para politikalarını kararlılıkla yürütmekte olduğundan bahseden Özgener, şunları kaydetti:

Para politikalarının, maliye, ücret politikaları ve yapısal reformlarla desteklenmesi piyasada güveni pekiştirecek ve reel sektör maliyetlerini azaltacak. Ekonomik istikrarımızın devamı için büyümenin kompozisyonunu da değiştirmemiz gerekmektedir. Bunun için de yüksek iç talebin ve ithalatın yönlendirdiği büyümeden, üretime, sabit yatırımlara ve ileri teknoloji payının arttığı ihracata dayalı bir büyüme ve kalkınma modeline hızla geçmemiz gerekmektedir."

ABD'nin 47'nci Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasıyla birlikte, yeni dönemde gümrük vergilerinin yükselmesinin enflasyonist riskleri doğurabileceğini söyleyen Özgener, "Korumacı politikaların dünya genelinde enflasyonun düşme hızını azaltabileceğini ve büyük merkez bankalarının, özellikle FED'in faiz indirimlerinin düşük kalma ihtimalini gözlemliyoruz. FED'in bu gelişmeler doğrultusunda yıllık faiz beklentisinin ise 50 puandan 25'e indiğini görüyoruz. 2025 yılı genelinde sadece bir faiz indiriminin yapılmasının beklendiği dile getiriliyor. Bu yaklaşım, global para akış hızını ve beraberinde ülkemiz ekonomisini de etkileyebilecek bir durum oluşturuyor" diye vurguladı.