Özhan, Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika
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Özhan, Kurban Bayramı'na hazır

05.07.2022 14:24
Özhan, Kurban Bayramı'na hazır

Bursa'nın yerel market zinciri Özhan Market'te Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor.

Bursa'nın yerel market zinciri Özhan Market'te Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Birbirinden lezzetli tatlılar bayram için hazırlanıyor.

Mağazalar zinciri, Bursalıların bayramda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına bütçelerini de göz önünde bulundurularak bir çok farklı kategoride indirim kampanyası başlattı. 12 Temmuz tarihine kadar sürecek iddialı indirimler raflarda yerini aldı. Bursa'nın marketi olarak bilinen zincir mağaza, yenilenen dönemler halinde çok uygun fiyatlar sunuyor. Her dönem için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlarda gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakım ve ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor.

Kurban Bayramı için özel olarak hazırlanan tatlılar, kaliteli ve zengin çeşitleriyle damakları tatlandırmak için gün sayıyor. Bayramların vazgeçilmezi olan birbirinden farklı tatlılar Özhan güvencesiyle satışa hazırlanıyor. Her damak tadına hitap edecek tatlı çeşitlerini müşterilerinin beğenisine sunan firma, isteğe bağlı olarak özel tatlı ve pasta sipariş hizmetini bu bayram için de sağlıyor.

Bol cevizli, fıstıklı ve ev baklavası gibi baklava çeşitlerinin yanı sıra, kadayıf, bülbül yuvası, saray sarma, fıstıklı burma, şöbiyetten oluşan ikramlık tatlı çeşitleri pek çok peynir ürünleri, şarküteri ve meze çeşitleri yaprak sarması, mercimek köftesi, İtalyan salatası, Arnavut ciğeri gibi pek çok farklı meze çeşidiyle her zaman taze ve bol seçeneklerle tüm mağazalardan ulaşılabiliyor.

Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, Geleneksel mutfağımızın en önemli tatlıları arasında yer alan baklava çeşitlerimiz, dostlarımız için Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor ve büyük ilgi görüyor" dedi. Bayram için özel tatlı siparişlerine cevap verdiklerine değinen Yılmaz, "Bunun için müşterilerimizin mağazalarımıza uğrayarak damak tadına uygun lezzeti seçmesi yeterli, tatlı siparişlerini istedikleri zamanda özenle hazırlıyoruz." diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özhan, Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

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