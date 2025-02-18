Ozon Global, Türk Girişimcileri Azerbaycan Pazarına Açıyor

Ekonomi

E-TİCARET sitesi Ozon Global, Türk girişimcilere Azerbaycan pazarını açtığını duyurdu. Platform, Türk satıcıların ürünlerini Rusya'nın yanı sıra artık Azerbaycan'daki müşterilere de ulaştıracağını aktardı.

Şirketten yapılan bilgilendirmede iki ülke arasındaki lojistik süreçlerini daha basit ve uygun hale getirmek için lojistik şirketi UNI ile bir iş birliği anlaşması yapıldığı belirtildi. Bu iş birliği kapsamında geliştirilen ASE-UNI Express tarifesi ile Türk girişimciler, ürünlerini daha uygun maliyetlerle Azerbaycan'a gönderebilecek. Bu sayede, 500 gram ağırlığındaki bir paketin hava kargo ile gönderimi satıcıya sadece 5,2 dolara mal olacak ve teslimat süresi ise 7 ila 12 gün arasında değişecek. Şirket, 2024 yılının ilk dokuz ayında, platformdaki satıcıların cirosunun ve sipariş sayısının bir önceki yıla göre iki kat arttığını bildirdi. Azerbaycan, şirketin faaliyetlerini genişlettiği Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) içindeki altıncı ülke oldu.

'YENİ LOJİSTİK AKIŞI AZERBAYCAN'DA BENZERSİZ FIRSATLAR SUNACAK'

Ozon Global Türkiye Genel Müdürü Hazal Maraş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da, e-ticaret pazarı istikrarlı bir büyüme göstererek ekonominin giderek daha önemli bir parçası haline geliyor. 2028 yılına kadar e-ticaretin yıllık gelir artış oranının yüzde 24 olması bekleniyor. Yeni lojistik akışı, Türk satıcılara Azerbaycan'ın büyüyen pazarına girmeleri için benzersiz fırsatlar sunacak. Ayrıca, geniş bir yeni müşteri tabanına erişmelerini ve satış hacimlerini daha verimli bir şekilde artırmalarını sağlayacak" dedi.