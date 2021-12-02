Üye Girişi
Özyeğin Üniversitesi HEIght Projesi kapsamında uluslararası girişimcileri destekliyor - Son Dakika

Özyeğin Üniversitesi HEIght Projesi kapsamında uluslararası girişimcileri destekliyor

02.12.2021 10:48
Özyeğin Üniversitesi HEIght Projesi kapsamında uluslararası girişimcileri destekliyor

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası, uluslararası paydaşların girişimcilik ekosistemine katılımlarına katkı sağlayacak yeni bir destek programını hayata geçirdi.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası, uluslararası paydaşların girişimcilik ekosistemine katılımlarına katkı sağlayacak yeni bir destek programını hayata geçirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre,Yüksek Öğretimde İnovasyon Büyümesi ve Eğitimi Projesi (HEIght Projesi), Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından 2021 yılında ilk kez açılan Yükseköğretim Kurumları için İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Programı (EIT HEI Initiative - Innovation Capacity Building for Higher Education) kapsamında destekleniyor.

1,2 milyon avro bütçeli proje, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve İşletme Fakültesi'nin yer aldığı konsorsiyum tarafından yürütülüyor.

Özyeğin Üniversitesi'nin yenilikçi ve girişimci yaklaşımının bir yansıması olan HEIght Projesi, uluslararası öğrencilerin girişimcilik farkındalıklarını ve kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla tasarlandı. Ekosistemdeki çeşitliliğe katkı sunması ve ekosisteme yeni yeteneklerin katılımını teşvik etmesi hedeflenen projenin ilk fazına, Özyeğin Üniversitesi bünyesindeki uluslararası öğrenciler katılım gösterirken, ikinci fazına İstanbul genelindeki üniversitelerden uluslararası öğrencilerin dahil olması hedefleniyor.

20'yi aşkın farklı ülke vatandaşı uluslararası öğrencinin başvuruda bulunduğu programın ilk fazında yenilikçi hizmet, donanım, mobil uygulama ve internet tabanlı iş geliştirme fikrine sahip öğrencilerin girişimcilik yetkinliklerinin gelişimine yönelik sınıf içi ve dışı eğitim, uygulama ve mentorluk içeren 12 haftalık bir program yürütülüyor. Program faaliyetlerine paralel olarak gerçekleştirilen etkinliklerle de Türkiye'deki girişimcilik ekosistemindeki uluslararası paydaşlara ve ekosisteme sağladıkları katkıya vurgu yapılıyor.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası, ulusal çapta TÜBİTAK ve İSTKA gibi kamu kurumlarının desteğiyle hayata geçirdiği projelerin yanı sıra, uluslararası destekli olarak yürüttüğü HEIght Projesi'nin ikinci faz çalışmalarını da hayata geçirecek. Bu çalışmalar Türkiye'den Özyeğin Üniversitesi'yle birlikte İngiltere, Kıbrıs ve Malta'dan üniversitelerin de ortaklığıyla Ocak 2022'de başlayacak.

Özyeğin Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Girişimcilik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özyeğin Üniversitesi HEIght Projesi kapsamında uluslararası girişimcileri destekliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi! 10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi! Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında baba hakkında tüyler ürperten ayrıntılar ortaya çıktı 10:36 Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında baba hakkında tüyler ürperten ayrıntılar ortaya çıktı Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş 10:27 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak 17:42 Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak

Son Dakika Haberleri
10:48 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!
10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!
10:36 Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında baba hakkında tüyler ürperten ayrıntılar ortaya çıktı
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:26 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş
10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor
10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
10:17 Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti!
10:16 Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız
10:15 Asgari ücret görüşmeleri: İşçilerin asgari ücret beklentisi patronlardan daha yüksek
Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!         
10:49
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?         
10:31
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti         
00:53
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 10:53:18. #1.11#
SON DAKİKA: Özyeğin Üniversitesi HEIght Projesi kapsamında uluslararası girişimcileri destekliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement