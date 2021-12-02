Özyeğin Üniversitesi HEIght Projesi kapsamında uluslararası girişimcileri destekliyor

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası, uluslararası paydaşların girişimcilik ekosistemine katılımlarına katkı sağlayacak yeni bir destek programını hayata geçirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre,Yüksek Öğretimde İnovasyon Büyümesi ve Eğitimi Projesi (HEIght Projesi), Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından 2021 yılında ilk kez açılan Yükseköğretim Kurumları için İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Programı (EIT HEI Initiative - Innovation Capacity Building for Higher Education) kapsamında destekleniyor.

1,2 milyon avro bütçeli proje, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve İşletme Fakültesi'nin yer aldığı konsorsiyum tarafından yürütülüyor.

Özyeğin Üniversitesi'nin yenilikçi ve girişimci yaklaşımının bir yansıması olan HEIght Projesi, uluslararası öğrencilerin girişimcilik farkındalıklarını ve kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla tasarlandı. Ekosistemdeki çeşitliliğe katkı sunması ve ekosisteme yeni yeteneklerin katılımını teşvik etmesi hedeflenen projenin ilk fazına, Özyeğin Üniversitesi bünyesindeki uluslararası öğrenciler katılım gösterirken, ikinci fazına İstanbul genelindeki üniversitelerden uluslararası öğrencilerin dahil olması hedefleniyor.

20'yi aşkın farklı ülke vatandaşı uluslararası öğrencinin başvuruda bulunduğu programın ilk fazında yenilikçi hizmet, donanım, mobil uygulama ve internet tabanlı iş geliştirme fikrine sahip öğrencilerin girişimcilik yetkinliklerinin gelişimine yönelik sınıf içi ve dışı eğitim, uygulama ve mentorluk içeren 12 haftalık bir program yürütülüyor. Program faaliyetlerine paralel olarak gerçekleştirilen etkinliklerle de Türkiye'deki girişimcilik ekosistemindeki uluslararası paydaşlara ve ekosisteme sağladıkları katkıya vurgu yapılıyor.

Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası, ulusal çapta TÜBİTAK ve İSTKA gibi kamu kurumlarının desteğiyle hayata geçirdiği projelerin yanı sıra, uluslararası destekli olarak yürüttüğü HEIght Projesi'nin ikinci faz çalışmalarını da hayata geçirecek. Bu çalışmalar Türkiye'den Özyeğin Üniversitesi'yle birlikte İngiltere, Kıbrıs ve Malta'dan üniversitelerin de ortaklığıyla Ocak 2022'de başlayacak.