Özyeğin Üniversitesi'nin Yeni Yayını: Beyond Research

Özyeğin Üniversitesi, akademik bilgi üretimini daha derinlikli ve erişilebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla Beyond platformunun araştırma odaklı yeni yayını "Beyond Research-Araştırmanın Ötesi"ni hayata geçirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi, "Global Etkisi Yüksek Girişimci Araştırma Üniversitesi" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversite, söz konusu çalışmalar doğrultusunda araştırma odaklı yeni yayını "Beyond Research-Araştırmanın Ötesi"ni kullanıma sundu. Platformla üniversite, akademik, bilimsel ve toplumsal üretimi kitlelere ulaştıran iletişim zemini sunmayı hedefliyor. Yeni yayın, yapıyı araştırma odağıyla derinleştirerek, üniversitenin bilgi üretimini daha sistematik ve bütüncül içerik yaklaşımıyla ortaya koyuyor.

Akademisyen görüşlerinden veri temelli analizlere, araştırma projelerinden disiplinler arası işbirliklerine kadar uzanan içerik yapısıyla yayın, üniversitenin araştırma üretimini görünür kılmayı da amaçlıyor. Platform akademi, iş dünyası, medya, sivil toplum ve kamu kurumları arasında bilgi temelli bağ kurarak, araştırma çıktılarının daha geniş etki alanına ulaşmasına katkı sağlıyor.

İlk sayı yayımlandı

Girişimcilik, sürdürülebilirlik, teknoloji, ekonomi ve toplumsal dönüşüm gibi alanlarda akademik birikimi bulunan üniversite, Beyond aracılığıyla farklı bir bakış açısı sunacak. Üniversitenin etki odaklı yaklaşımını ve düşünsel katkı üretme iddiasını yansıtan yeni temas noktası Beyond'un 1 Eylül-31 Aralık 2025 tarihli ilk sayısına ve Beyond Research'e üniversitenin internet adresinden erişilebiliyor.

Beyond, gelecek dönemde düzenli olarak yayımlanarak güncel meseleleri akademik içgörüyle incelemeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, global etkisi yüksek girişimci araştırma üniversitesi olma hedefleri doğrultusunda attıkları somut adımlardan Beyond Research-Araştırmanın Ötesi'ni kamuoyuyla paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bilim temelli çalışmalar, araştırma ekosistemi ve oluşturdukları çok boyutlu etkiyi mensupları ve paydaşlarıyla düzenli paylaşmayı, bilgi akışını daha güçlü ve bütüncül seviyeye taşımayı amaçladıklarını aktaran Tan, "Beyond Research-Araştırmanın Ötesi yaklaşımıyla, yapıyı araştırma odağında daha da derinleştiriyor, kamuoyu, iş dünyası ve akademi için açık kaynak niteliği taşıyan bilgi platformu sunuyoruz." ifadesini kullandı.