Özyeğin Üniversitesi'nin Yeni Yayını: Beyond Research - Son Dakika
Özyeğin Üniversitesi'nin Yeni Yayını: Beyond Research

10.04.2026 12:10
Özyeğin Üniversitesi, araştırma odaklı 'Beyond Research-Araştırmanın Ötesi' yayını ile akademik bilgiyi erişilebilir hale getiriyor.

Özyeğin Üniversitesi, akademik bilgi üretimini daha derinlikli ve erişilebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla Beyond platformunun araştırma odaklı yeni yayını "Beyond Research-Araştırmanın Ötesi"ni hayata geçirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi, "Global Etkisi Yüksek Girişimci Araştırma Üniversitesi" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversite, söz konusu çalışmalar doğrultusunda araştırma odaklı yeni yayını "Beyond Research-Araştırmanın Ötesi"ni kullanıma sundu. Platformla üniversite, akademik, bilimsel ve toplumsal üretimi kitlelere ulaştıran iletişim zemini sunmayı hedefliyor. Yeni yayın, yapıyı araştırma odağıyla derinleştirerek, üniversitenin bilgi üretimini daha sistematik ve bütüncül içerik yaklaşımıyla ortaya koyuyor.

Akademisyen görüşlerinden veri temelli analizlere, araştırma projelerinden disiplinler arası işbirliklerine kadar uzanan içerik yapısıyla yayın, üniversitenin araştırma üretimini görünür kılmayı da amaçlıyor. Platform akademi, iş dünyası, medya, sivil toplum ve kamu kurumları arasında bilgi temelli bağ kurarak, araştırma çıktılarının daha geniş etki alanına ulaşmasına katkı sağlıyor.

İlk sayı yayımlandı

Girişimcilik, sürdürülebilirlik, teknoloji, ekonomi ve toplumsal dönüşüm gibi alanlarda akademik birikimi bulunan üniversite, Beyond aracılığıyla farklı bir bakış açısı sunacak. Üniversitenin etki odaklı yaklaşımını ve düşünsel katkı üretme iddiasını yansıtan yeni temas noktası Beyond'un 1 Eylül-31 Aralık 2025 tarihli ilk sayısına ve Beyond Research'e üniversitenin internet adresinden erişilebiliyor.

Beyond, gelecek dönemde düzenli olarak yayımlanarak güncel meseleleri akademik içgörüyle incelemeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, global etkisi yüksek girişimci araştırma üniversitesi olma hedefleri doğrultusunda attıkları somut adımlardan Beyond Research-Araştırmanın Ötesi'ni kamuoyuyla paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bilim temelli çalışmalar, araştırma ekosistemi ve oluşturdukları çok boyutlu etkiyi mensupları ve paydaşlarıyla düzenli paylaşmayı, bilgi akışını daha güçlü ve bütüncül seviyeye taşımayı amaçladıklarını aktaran Tan, "Beyond Research-Araştırmanın Ötesi yaklaşımıyla, yapıyı araştırma odağında daha da derinleştiriyor, kamuoyu, iş dünyası ve akademi için açık kaynak niteliği taşıyan bilgi platformu sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özyeğin Üniversitesi'nin Yeni Yayını: Beyond Research - Son Dakika

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
SON DAKİKA: Özyeğin Üniversitesi'nin Yeni Yayını: Beyond Research - Son Dakika
