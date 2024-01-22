Özyurtlar Holding: Konut Kredi Faizlerinin Düşmesi Gerekiyor

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, satışların artması için konut kredi faizlerinin düşmesi gerektiğini belirterek, "2024'te konut satışlarını artırmaya yönelik bazı kampanyaların hayata geçmesini bekliyoruz. Konut almak isteyip de bekleyen 3 milyon civarı bir kitlenin var olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Holding açıklamasında görüşlerine yer verilen Özyurt, konut satışlarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azaldığını aktararak, sektörün ve piyasaların dengeye gelmesi için ciddi tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

Özyurt, 2023 yılının, konut satışlarının yüzde 17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926'ya gerilediği bir yıl olduğunu belirterek, "Kredili satışlarda ise yıllık yüzde 36,6 azalış söz konusu. Sadece aralık ayındaki kredili satışlardaki düşüş yüzde 72,3 olarak gerçekleşti. Bu da ev almak isteyen vatandaşın, yüksek faizler nedeniyle banka kredisi kullanamadığını gösterdi. Türkiye'nin normal şartlarda yıllık konut satışları 1,5 milyon adet bandında. Konut fiyatları, inşaat girdi maliyetlerindeki yüksek artış ve enflasyonist ortam nedeniyle zirve yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Konut fiyatlarının dar ve orta kesim için ulaşılmazken, şimdi herkes için zor bir hale geldiğini aktaran Özyurt, şunları kaydetti:

"Konut satın almak ancak banka kredisi kullanmakla mümkün. Nakdi olan yatırımcı ise konut almak yerine parasını yüksek banka faizlerine yöneltti. Satışların artması için konut kredi faizlerinin düşmesi gerekiyor. 2024'te konut satışlarını artırmaya yönelik bazı kampanyaların hayata geçmesini bekliyoruz. Bu düzenlemeler konut faizlerini yüzde 2'nin altına indirecek şekilde ve 15-20 yıllık ödeme planları halinde olmalı. Konut almak isteyip de bekleyen 3 milyon civarı bir kitlenin var olduğunu biliyoruz.

Üstelik bu kesim ev alamadığı için kirada oturmak zorunda kalıyor. Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olması sağlanmalı. Sektörel denge, arz ve talebin daha sağlıklı bir şekilde buluşmasını sağlayacak tedbirlerle mümkün olacaktır. Diğer yandan üretici için de kredi kullanımı çok zor hale geldiğinden konut arzı yavaşlamış durumda, ruhsatı alınan projeler bile beklemede. Yeni konut projesi açmak yerine, var olan projeleri bitirmeye odaklanmış önünü görmekte zorlanan bir sektörde iş yapıyoruz."

Özyurt, barınmanın öncelikli ihtiyaç olduğunu ve devreye alınacak sistemlerle konut arzının artırılması gerektiğini belirterek, "Kredi muslukları hem üretici ve hem de alıcı için açılmalıdır. Yüksek maliyetlerin dizginlenmesi, yatırımları artıracak şartların sağlanması, üretim ve satışları artırıcı uygulamaları devreye alınması gibi çalışmaların olacağı bir yılın içerisindeyiz. Konut üreticileri olarak şimdi gözlerimiz kamunun çizeceği yol haritasına çevrildi." ifadesini kullandı.