Karabük\'te Palamut ve Hamsi Fiyatları

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Palamut 40, hamsi 250 liradan tezgahtaki yerini aldı

KARABÜK - Karabük'te en ucuz palamut 40 liradan, en pahalı hamsi 250 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Sezona palamut avı ile bereketli bir başlangıç yapan Karadeniz'de balıkçıların ağlarına hamsilerde takılmaya başladı. Karabük'te de palamut, istavrit ve çinekop'un ardından hamside tezgahlardaki yerini almaya başladı. Sezonun ilk hamsisi 250 liradan tezgahlardaki yerini alırken, palamut da 40 ile 100 lira arasında alıcı buluyor.

Balıkçılar havanın soğumasıyla balıklardaki artışların düşeceğini belirtti.