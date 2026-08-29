Palamut Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
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Palamut Fiyatları Düşüyor

Palamut Fiyatları Düşüyor
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Av yasağının kalkmasıyla palamut fiyatları 125 liraya düştü, balıkçılar ve tüketiciler memnun.

DÜZCE(İHA) – Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçı tezgahlarında hareketlilik başladı. Sezonun açılmasıyla ağlara en çok takılan balıklardan biri olan palamut, bu hafta sonu uygun fiyatıyla vatandaşların yüzünü güldürdü.

Semt pazarları ve balık hallerinde palamutun tanesi 125 liradan satışa sunulurken, fiyatların düşmesi hem tüketiciyi hem de balıkçı esnafını memnun etti. Tezgahlardaki palamutların yalnızca fiyatı değil, boyutları da dikkat çekiyor. Balıkçı esnafı, bu dönemde yakalanan palamutların ortalama 600-800 gram ağırlığında ve oldukça etli olduğunu belirtiyor.

Esnaf memnun

Balıkçılar, havaların soğuması ve palamut sürülerinin Karadeniz ile Marmara'daki hareketliliğinin artmasıyla birlikte av miktarının yükseleceğini ifade ediyor. Esnaf, palamutun tanesinin 125 liraya kadar gerilemesinin satışlara olumlu yansıdığını belirterek, "Hem doyurucu hem de cep yakmıyor. Satışlardan oldukça memnunuz" değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palamut Fiyatları Düşüyor - Son Dakika

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