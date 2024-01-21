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Palamut tezgaha indi - Son Dakika
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Palamut tezgaha indi

Karadeniz'de uzun süredir görünmeyen palamut, Düzce'de tanesi 150 TL liradan satışa sunuldu. Balıkçılar, ilerleyen zamanlarda palamutun tezgahlarda daha fazla olacağını ve hamsinin de bol olarak beklediklerini söyledi.

21.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:33
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Palamut tezgaha indi

DÜZCE - Karadeniz'de uzun süredir görünmeyen palamut tezgaha indi.

Karadeniz'de balıkçıların ağına takılan palamut, Düzce'de tanesi 150 TL liradan satışa sunuldu. Palamudun az olduğunu ifade eden Tuncay Kılıç, "Denizde gözüktü ama öyle çok bir şey yok. İlerleyen zamanlarda tek tük de olsa yine görünür. Hava normale dönünce, biraz da soğuduğu zaman çeşitliliğin artacağına inanıyoruz. Hava kötüydü, biraz toparlamaya başladı. Denizde, balıklarda normale dönmeye başlar" dedi.

İlerleyen günlerde tezgahların bollaşacağını öngören Kılıç, "Merada ve Batı Karadeniz'de balığın bollaşmasını bekliyoruz. Hamsiyi daha da bol olarak bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Palamut tezgaha indi
Kaynak: İHA
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