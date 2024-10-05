Palamutun Fiyatı Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Palamutun Fiyatı Düştü

Palamutun Fiyatı Düştü

Samsun'da palamut fiyatı 150 TL'den 80 TL'ye geriledi, satışlar arttı.

05.10.2024 14:53
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da geçen hafta tanesi 150 TL'den satılan kiloluk palamudun tanesi tekrar 80 TL'ye düştü.

1 Eylül'den itibaren hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldüren palamut, tekrar Türkiye'ye döndü. Geçen hafta tanesi 150 TL'den satılan palamutlar yeniden 80 TL'ye satışa sunuluyor. Balıkçılar, Rusya'ya doğru göç eden balıkların tekrar Türkiye karasularına dönüş yaptığını belirtirken, iyice yağlanan palamudun bolca alınıp, dolaplara stoklanacak duruma geldiğini ifade ettiler.

Onurcan Köse, "Geçen hafta rotayı değiştiren palamut Türkiye karasularından uzaklaşmıştı. Bu hafta tekrar sularımızda palamutlar görüldü. Palamudu tane 80 TL, 4 tane alana ise 300 TL'den satıyoruz. Tekrardan bol miktarda palamut çıkıyor. Vatandaşlar da palamuda rağbet gösteriyor. En çok palamut satılıyor. Yavaş yavaş hamsi de kendini gösteriyor. O da iyi satılıyor. Fiyatlar da iyi gidiyor. Palamut 1 kilodan fazla geliyor. İyi yağlandığı için tam dolaba koyulmalık kıvama geldi. Vatandaşların bu palamutları alıp, dolaplarına koymaları lazım" dedi.

Fiyatlardan ve balıkların boyutundan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar da en çok palamut almayı tercih ettiklerini söylediler.

Balıkçı tezgahlarında ayrıca mezgit ile barbun kilo 50 TL, istavrit kilo 80 TL, levrek kilo 270 TL, çinakop kilo 200 ve hamsi de kilosu 150 TL'den satışa sunuluyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Ekonomi, samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palamutun Fiyatı Düştü - Son Dakika

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