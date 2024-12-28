Palandöken'den Fason Üretim Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Palandöken'den Fason Üretim Uyarısı

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Palandöken, fason ve merdiven altı ürünlerden uzak durulmasını ve güvenilir satış noktalarının tercih edilmesini önerdi.

28.12.2024 11:10
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Palandöken: "Alışverişlerinizde fason üretime dikkat"

"Yeni yılda merdiven altı ürünlerle ağzımızın tadı kaçmasın"

"Her köşe başına bir kolluk kuvveti koymak mümkün değil"

ANKARA - Sahte ve fason üretimin oldukça yaygın olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bunun için dikkatli olmak gerekiyor. Merdiven altı ürünler ise maalesef arttı. Ucuz olsun diye kapı önünde ya da araba arkasında satılan ürünleri almak büyük hayal kırıklığına yol açabilir. Yiyeceklerin fiyatları aşağı yukarı bellidir ve o fiyatın altından satış yapılamaz. Ucuz fiyatlı ürünlerin arkasında ise genellikle düşük kalite, hijyen eksikliği ve sağlıksız üretim süreçleri bulunur. Sizin yapmanız gereken şey ise az da alacak olsanız evinizde sağlıklı bir şekilde yiyeceğiniz ürünler olmalı" dedi.

Palandöken, "Korsan satıcılara ve gerçek kimlikleri belli olmayan her türlü içecek maddelerine dikkat etmek lazım. Mutlaka bandrollü, ruhsatı olan, oda kayıtları bulunan esnaftan alışveriş yapmanız, sizi muhtemel sorunlardan korur. Bunun için merdiven altı diye tabir ettiğimiz, ancak kimyasal içeriği ne olup ne olmadığını bilmediğiniz hiçbir ürünü sakın evinize koymayınız. Ağız tadınızı bozmayınız" ifadelerini kullandı.

Trafiğe çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, "Özellikle alkol kullanımının arttığı, yorgunluk gibi durumlar sebebiyle araç kullananlar çok dikkat etmeli. Bu durumda araçların başına geçmemeli. Taksi duraklarımız hizmet veriyor, yerel yönetimler ve halk otobüsleri de aynı şekilde hizmet veriyorlar. Kolluk kuvvetleri her ne kadar denetimleri yapsa da biliyorsunuz ki her insanın başına kolluk kuvveti koymak da mümkün değil. Yeni yıla güzel sağlıklı bir şekilde girmek için söylediğim gibi trafiğe, merdiven altı ürünlere dikkat etmekte fayda var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Palandöken'den Fason Üretim Uyarısı - Son Dakika

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