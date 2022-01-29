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Bendevi Palandöken: "En fazla elektriği esnaf ödüyor" - Son Dakika

Bendevi Palandöken: "En fazla elektriği esnaf ödüyor"

29.01.2022 09:03

Bendevi Palandöken: "En fazla elektriği esnaf ödüyor" "Elektrikte yazlık ve kışlık tarife şart" "Elektrik ve doğalgazda kademe yükseltilmeli" Elektrik kullanımında yüzde 127 zam uygulanacak sınırın konutlarda 150 değil en az 400-500 kw saat olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı...

Bendevi Palandöken: "En fazla elektriği esnaf ödüyor"

"Elektrikte yazlık ve kışlık tarife şart"

"Elektrik ve doğalgazda kademe yükseltilmeli"

ANKARA - Elektrik kullanımında yüzde 127 zam uygulanacak sınırın konutlarda 150 değil en az 400-500 kw saat olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bakkalın, kasabın buzdolabı, et çekme makinası, terzinin ütüsü gibi cihazlarla her gün kullanımı muhakkak olan lamba, ışıklı levhalar artık bu fiyatlardan dolayı yanmamaya başladı. Konutlarda ise sadece buzdolabı, fırın ve televizyon gibi cihazlarla kullanım kotası olan 150 kw saati geçiyorken, bu sınırı geçenlere daha yüksek zamlı tarifenin uygulanması herkesi mağdur etti. Ülkemizde 3'lü tarife sistemi var. Konutlar, sanayi ve ticaret. En düşük elektrik sanayii de, ve en yüksek elektrik tarifesi ise esnafımız tarafından kullanılmaktadır. Bu da gösteriyor ki esnafımız konutlardan ve sanayiciden daha fazla elektrik faturası ödemektedir. Elektirikde konutlarda uygulamaya konulan 150 kw saat uygulamasında ise kullanım ortalamaları alınarak bu sınır yükseltilmeli ve iş yerlerinde kullanılan elektrikte yazlık kışlık olarak ayrı ayrı hesaplanarak faturalandırılmalı" dedi.

"Zorunlu ihtiyaçlar ile bile aylık 150 kw saat aşılıyor"

Esnafın buzdolabının fişini çekip tabelasını söndürme noktasına geldiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yılın ilk günlerinde elektrik faturalandırma sisteminde kademeli sisteme geçildi ve yüzde 50 ile yüzde 127 değişen oranlarda aylık 150 kilovatsaatlik tüketim sınırına göre zam yansıtılmaya başlandı. Aylık belirlenen bu sınırı geçmemek için evlerde buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, ütü gibi zorunlu cihazların hiç çalışmaması gerekiyor. Bununla birlikte işyerlerinde zorunlu olarak çalıştırılması gereken buzdolapları, yanması gereken ışıklar ile tabelalar bundan sonra yanmayacak demektir. Bakkal dolaplarını iade etmeye başladı, kasaplar dolaplarını çalıştıramaz hale geldi, terzi makinesini ve ütüsünü açmaya korkuyor, esnaf tabelalarını söndürürse sokaklar da ışıksız kalır" diye konuştu.

"Yazlık ve kışlık tarifede ısrarlıyız"

Alt sınırın en az konutlarda 400-500, iş yerlerinde ise 800-1200 kilovatsaat olması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Elektriğin yazdan daha çok kışın kullanıldığını, ısınmada, aydınlanmada, mutfakta, temizlikte, işyerlerinde her alanda olmazsa olmaz olduğunu belirtmiş ve zam yapılmaması için talep de bulunmuştuk. Esnaf ve sanatkar camiası olarak yazlık ve kışlık elektrik tarifede ısrarlıyız. Bununla birlikte doğalgazda da kademeli sisteme geçiş kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Kışın çetin geçtiği bu dönemlerde vatandaş, esnaf ve sanayici düşünülerek kademe üst sınırdan belirlenmeli. En önemli harcama kalemlerinde faturaların yüksek gelmesi üretimi de tüketimi de olumsuz etkiliyor. Bu yüksek fiyatlar hem enflasyonu hem de maliyetleri yükseltiyor" şeklinde vurguladı.

Bendevi Palandöken: En fazla elektriği esnaf ödüyor
Bendevi Palandöken: En fazla elektriği esnaf ödüyor
Bendevi Palandöken: En fazla elektriği esnaf ödüyor
Bendevi Palandöken: En fazla elektriği esnaf ödüyor

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Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bendevi Palandöken: 'En fazla elektriği esnaf ödüyor' - Son Dakika Ekonomi


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