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Son dakika ekonomi: TESK Başkanı Palandöken: "Sahte içkinin bedeli ölüm" - Son Dakika

Son dakika ekonomi: TESK Başkanı Palandöken: "Sahte içkinin bedeli ölüm"

18.12.2021 09:38

Son dakika ekonomi haberine göre TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte içkinin bedelinin ölüm olduğunu belirterek, "81 ilde devam eden zehir kod adlı operasyonlara emniyet güçlerimiz ara vermeden devam etmeli.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte içkinin bedelinin ölüm olduğunu belirterek, "81 ilde devam eden zehir kod adlı operasyonlara emniyet güçlerimiz ara vermeden devam etmeli. En önemlisi bu operasyonlara vatandaşlarımızın da gördükleri duydukları zehir tacirlerini bildirmelerini rica ediyorum" dedi.

Ülkenin çeşitli illerinden ölüm haberlerinin üzücü olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her senenin belirli zamanlarında ülkemizin çeşitli illerinden sahte içkiden ölen kişilerin haberleri daha sık duyuluyor. Yine bu ay kısa zamanda 20'nin üzerinde ölüm haberi basına yansıdı. Maalesef insanların canına kast eden sahtekarlar yeni yıla girerken metil alkolden ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürüyor. Orijinal şişelere sahte alkol ve sahte etiket yapıştırarak ya da doğrudan pet şişelerde bu zehirleri satıyorlar. Artık vatandaşlarımızın bu oyunlara gelmemesi, bu fırsatçıları tercih etmemesi lazım. Devletimiz sık denetimlerle litrelerce kaçak alkol ele geçiriyor fakat talep olduğu sürece yine bir yolunu bulup üretiyorlar. İnsan canı bu kadar kıymetsiz değil. 81 ilde devam eden zehir kod adlı operasyonlara emniyet güçlerimiz ara vermeden devam etmeli. En önemlisi bu operasyonlara vatandaşlarımızın da gördükleri duydukları zehir tacirlerini bildirmelerini rica ediyorum" diye konuştu.

Sahte içkinin bedelinin ölüm olduğunu belirten Palandöken, "Belirli firmalar haricinde etil alkolün satışı tamamen yasaklanmasına rağmen birçok e-ticaret sitesinde, sosyal medya uygulamalarında bunun satışı yapılmaya devam ediyor. Bu ölüm tacirleri vatandaşın canına kast ederken aynı zamanda devleti de milyarlarca lira vergi kaybına uğratıyor. Öyle ki 2015 yılından bu güne kadar bu nedenle devletin 9 milyar lira civarında bir vergi kaybı var. Bu sahte, kaçak alkol üretip satanlara karşı tetikte olunmalı. Her ilde denetimler hızla devam etse de, yılbaşından sonra da sürmeli. Vatandaşlarda şikayetten asla kaçınmamalı" şeklinde vurguladı. - ANKARA

Son dakika ekonomi: TESK Başkanı Palandöken: Sahte içkinin bedeli ölüm
Son dakika ekonomi: TESK Başkanı Palandöken: Sahte içkinin bedeli ölüm
Son dakika ekonomi: TESK Başkanı Palandöken: Sahte içkinin bedeli ölüm
Son dakika ekonomi: TESK Başkanı Palandöken: Sahte içkinin bedeli ölüm
Son dakika ekonomi: TESK Başkanı Palandöken: Sahte içkinin bedeli ölüm

Yeni Yıl, Türkiye, Vergi, Alkol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: TESK Başkanı Palandöken: 'Sahte içkinin bedeli ölüm' - Son Dakika Ekonomi


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