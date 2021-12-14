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Palandöken: "Yerli ve milli ürün almak her zamankinden daha önemli" - Son Dakika

Palandöken: "Yerli ve milli ürün almak her zamankinden daha önemli"

14.12.2021 09:51
Palandöken: "Yerli ve milli ürün almak her zamankinden daha önemli"

Gıdada, tekstilde ya da teknolojide her alandaki alışverişlerde önceliğin yerli üretimden yana olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her yılın 12-18 Aralık haftasını kapsayan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak,...

Gıdada, tekstilde ya da teknolojide her alandaki alışverişlerde önceliğin yerli üretimden yana olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her yılın 12-18 Aralık haftasını kapsayan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Ekonomik kalkınma için alışverişlerimizde ister gıda olsun ister tekstil, ister kalem olsun ister telefon, her zaman yerli üretimden yana olmalıyız. Özellikle döviz kurlarındaki yükseliş de göz önünde bulundurularak, paramız yurtdışına çıkmasın ve kendi ülkemiz kazansın diye yerli malı kullanmanın, yatırım yapmanın ve elimizdekilerin değerini bilerek tutumlu olmanın tam zamanı" dedi.

"Milletçe birlik olarak yerli üreticimizi kalkındıralım"

Milletçe birlik olunduktan sonra kendi üreticimizi kalkındırmanın ülkemize büyük değer katacağını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Paramızın değerini en çok anlamamız ve ona sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Türk lirasının ülkemizde kalması, bu bilinçle alınacak ürün veya mallarda öncelikle yerli üretim olanların tercih edilmesi, milli dayanışmanın güçlenmesi, ekonomik kalkınma için bu Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası milat olsun. Çantadan buzdolabına, çoraptan telefona, muzdan gömleğe, yerli ve milli olan ürünleri tercih edelim. Hiçbir yerde olmayan milletimizdeki bu birlik olma duygusu ve yeteneği ile hem kendi üreticimizi kalkındıracak, hem ithal ürünlere göre daha uygun fiyatlı alışveriş yapacak, hem de kendi bütçemize katkı sağlamış olacağız. Kendi üreticimizi kalkındırmanın hem büyümeye hem gelişmeye hem de cari açığa doğrudan olumlu katkısı olacaktır. 2023 hedeflerine ulaşmak için yerli ve milli anlayışıyla birlikte tutumlu olma ve israftan kaçınmayı da ilk görevimiz bilmeliyiz. Kamuda ya da evlerde, nerede olursa olsun enerjiden, sudan, doğalgazdan, paradan tasarruf yapmalı, tutumlu olmalıyız. Milli servetimizi çar çur etmeyelim" diye konuştu. - ANKARA

Palandöken: Yerli ve milli ürün almak her zamankinden daha önemli

Bendevi Palandöken, Yatırım, Aralık, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Yerli ve milli ürün almak her zamankinden daha önemli' - Son Dakika Ekonomi


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