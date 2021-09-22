Pamuk fiyatı üreticilerin yüzünü güldürdü

Pamuk üreticisinin yüzü açıklanan fiyatla güldü.

Pamuk üreticisinin yüzü açıklanan fiyatla güldü. ÇUBOBİRLİK tarafında, 44 randıman beyaz pamuğun fiyatı 9 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Gaziantep'in önemli tarım merkezlerinden olan Araban'da, kısa süre önce başlayan pamuk hasadıyla açıklanan fiyat üreticileri sevindirdi. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "ÇUKOBİRLİK, Araban Ovası'nda yetişen 2021 yılı 44 randıman beyaz pamuk alım fiyatını 9 Lira 50 kuruş olarak açıklaması Arabanlı üreticilerimizin yüzünü güldürdü. 2021 yılı beyaz pamuk fiyatı memnuniyet verici bir fiyat. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - GAZİANTEP

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