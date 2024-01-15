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Pandemi döneminde hobi olarak üretti, gelir kapısı oldu - Son Dakika
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Pandemi döneminde hobi olarak üretti, gelir kapısı oldu

Mersin'de pandemi döneminde evinde üretime başladığı sabunları arkadaşlarının tavsiyesi belediyenin desteği ile satmaya başlayan Tülin Evren, markasını farklı iller ile ülkelere tanıtmanın mutluluğunu yaşıyor. Evren, belediyenin stantlarında yer alarak bir marka haline gelmiş ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ürünlerini farklı illere ve yurtdışına pazarlamaktadır. Evren'in hobi olarak başladığı işi kazanca çevirmesi ve markasını dünyaya tanıtması, kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur.

Pandemi döneminde hobi olarak üretti, gelir kapısı oldu
15.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 23:02
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Pandemi döneminde hobi olarak üretti, gelir kapısı oldu

-Mersin'de pandemi döneminde evinde üretime başladığı sabunları arkadaşlarının tavsiyesi belediyenin desteği ile satmaya başlayan Tülin Evren, markasını dünyanın farklı ülkelerine dahi tanıtmanın mutluluğunu yaşıyor

MERSİN - Mersin'de pandemi döneminde evinde hobi olarak üretime başladığı sabunları arkadaşlarının tavsiyesi büyükşehir belediyesinin desteği ile satmaya başlayan Tülin Evren, markasını farklı iller ile ülkelere tanıtmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle farklı illere ve yurtdışına ürünlerini pazarlayan Doğal Sabun Üreticisi Tülin Evren, evinde hobi olarak başladığı üretim hikayesinin yolculuğunu anlattı.Hobi olarak başladığı işi önce kazanca çeviren, ardından da belediyenin stantlarında yer alarak bir marka haline getiren Tülin Evren, belediye stantlarından festivallere birçok organizasyonunda satış yaparak markasını dünyanın farklı ülkelerine dahi tanıtmanın mutluluğunu yaşıyor. Belediyenin birçok organizasyonunda stant açarak kazanç sağlayan Evren'in son adresi, geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Mersin Trafik Park oldu.

"Ticaret benim hiç aklımda yoktu"

Pandemi sürecinde evinde sabun üretimine başladığını kaydeden Evren, online olarak sabun üretimi eğitimi aldığını ve ardından da uygulamalı olarak aldığı eğitimlerle üretim yolculuğunda profesyonel bir adım attığını anlattı.

İlk başlarda hobi olarak üretim yaptığını ancak sonrasında yakın çevresinin desteği ile satışa başladığını belirten Evren, "Kullananlar çok memnun kaldı. İçeriği tamamen doğal, kimyasal katkı maddesi yok, renklerinde bile bitki kökleri ve gıda boyaları kullandım. Tamamen doğal. Saça ve cilde faydalı. Ticaret benim hiç aklımda yoktu. Yakın arkadaşlarımın 'Bunu hayata geçirmen, satman lazım, herkese tanıtman lazım' demesiyle ufak ufak satış başladı. Sonrasında Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yolumuz kesişti. Büyükşehir üretici kadınlara çok büyük destek oluyor. Ardından belediyenin üretici kadın stantlarında yer almaya başladım. Mersin'de sahilde, Tarsus'ta, ilçelerde stantlar kurulmaya başlandı. Onlara katılmaya başladım. Bu şekilde yavaş yavaş ismimi duyurmaya başladım" dedi.

"Benim için bir dönüm noktası oldu"

Türkiye'nin farklı illerinde müşterileri olduğunu daha sonrasında ise yurtdışına açıldığını söyleyen Evren, kullanan herkesin çok memnun kaldığını ve geri dönüşlerin çok güzel olduğunu ifade ederek, çok fazla talep aldığını ve satışların çok iyi gittiğini vurguladı. Belediye ile tanışmanın kendisi için bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Evren, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin hem maddi hem de manevi anlamda büyük katkısı oldu bana. Getirisi de çok güzel oldu. Tarsus'ta ve Mersin'de yapılan festivallere katılıyorum. Uluslararası Tarsus Festivali'ne de katıldım. Bu yıl Şahmeran yılıydı. Bu sene ona da katıldım. Güzel geçti, sonuçları güzel, memnunum" diye konuştu.

Büyükşehir belediyesinin kadınları desteklemesinin çok gurur verici olduğundan söz eder Evren, "Benim gibi o kadar çok kadın var ki. Bir şekilde kendini belki gösteremeyen, hala evinde üreten. Belediyenin katkılarıyla evinde üretmeyi bırakıp atölyelere geçen çevremde arkadaşlarım var, onlar adına ben çok mutluyum, çok güzel ve gurur verici" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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